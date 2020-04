Nicht so überzeugend wie erhofft.

PALACE aus Rheinland-Pfalz, genauer gesagt aus Speyer, präsentiert mit "Reject The System" bereits das achte Studio-Album, das wie gewohnt eine gehörige Dosis traditionell teutonisch klingenden Heavy Metal beinhaltet. Einflüsse von ACCEPT sowie Herr Dirkschneiders Soloalben ('Force Of Steel') sind auf den zehn sich auf dem Dreher befindlichen Songs unüberhörbar. Normalerweise entspricht solch eine Scheibe zumeist genau meinem persönlichen Musikgeschmack und ich kann ein Album wie dieses dann gerne gnadenlos abfeiern. Zu meiner eigenen Überraschung geschieht dies aber in vorliegendem Fall überhaupt nicht, weshalb ich mich hier schweren Herzens auf Ursachenforschung begeben muss.

Zunächst einmal finde ich die Produktion alles andere als gelungen, ja unpassend, was meinen Hörgenuss von vornherein etwas schmälert. Sie klingt teilweise übersteuert, kühl und undifferenziert. An dieser Stelle möchte ich gerne auf die Kollegen von Massacre Records hinweisen, die mit ihrem letzten Longplayer "Raised On Metal" von LONEWOLF mehr als eindrucksvoll aufgezeigt haben, wie purer Stahl zu klingen hat. Hinzu gesellt sich ein eher biederes, meist recht vorhersehbares Songwriting ('Soulseeker', 'The Faker'), welches trotz mehrfachen Versuchen meinerseits einfach nicht in der Lage ist, so etwas wie Euphorie auszulösen. Zudem will mir Frontmann Harald "HP" Piller mit seiner sehr eigenwilligen Stimme partout nicht zusagen und so bleibt unterm Strich ein in vielen Bereichen ordentliches Album zurück (die Gitarren sind schon klasse), welches mich aber zu keiner Sekunde mitreißt.

Es fällt mir wahrlich schwer, ein solch negativ klingendes Review zu formulieren, denn die Leidenschaft und Hingabe der Musiker ist unüberhörbar, und mit 'Bloodstained World', 'Valhalla Land' und 'Wings Of Storm' gibt es hier auch richtige Knaller zu entdecken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle bisherigen Anhänger der Band ihre große Freude an "Reject The System" haben werden. Anhänger des Teutonenstahls sollten sich anhand des Videoclips zu 'Force Of Steel' auf alle Fälle ihr eigenes Bild verschaffen um den Daumen letzten Endes nach oben oder unten zu neigen. Meiner befindet sich definitiv in der Mitte.