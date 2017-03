Entspannt und brachial.

Wohlfühl-Musik der anderen Art: PALISADES liefert auf dem selbstbetitelten Album der Metalcore-/EDM-Band entspannte elektronische Musik mit harten Core-Einflüssen – so glasklar und gleichzeitig so aufregend wie ein Spaziergang durch die nächtliche Stadt. Zu der lässigen Grundatmosphäre trägt die auch die schmeichelnde Stimme von Xavier Adames bei, der mit seinem Timbre locker auch in einer typischen Pop-Band seinen Platz hätte finden können.

Gut, dass der Amerikaner mit seiner Band aus New Jersey einen anderen Weg eingeschlagen hat, wären uns sonst doch solche Brecher wie 'Fall' mit seinen treibenden Club-Vibes und dem gefälligen Chorus verwehrt gewesen. Dagegen wirken viele der Songs beinahe schon blass und plätschern eher angenehm im Hintergrund dahin, so auch das nachfolgende, gediegenere 'Let Down'.

Für die Jungs scheint dies jedoch nur eine kurze Pause zum Atemholen gewesen zu sein, brettern sie auf dem Song 'Dark' richtig los. Eine wilde Drumbatterie trifft auf saftige Riffs und einen fast hymnischen Refrain – und auch in den Screams lässt PALISADES auf einmal ordentlich Dampf ab. Es ist der Wendepunkt auf dem bisher eher smoothen Album, das nun ordentlich an Druck gewinnt:

Eine Spur von Verzweiflung auf 'Through Hell', Feierstimmung auf 'Memories' und ein entspannter Ausklang mit dem fast schon beschwingten 'Personal' – eine stimmige Reise mit Happy End.