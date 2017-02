Interessant, dann aber zu verkopft!

Es ist erst das dritte Album dieser Schweizer in stolzen 17 Jahren, es soll jedoch der endgültige Befreiungsschlag sein, der durch einen ultimativen Kreativitätsschub endlich dafür sorgt, dass PALMER in der internationalen Post-Metal-Szene ein Wörtchen mitreden dürfen. De facto beweist die Band auf "Surrounding The Void" auch ganz klar, dass unglaublich viel Potenzial in ihr schlummert und sie sich in keinster Weise lenken oder beeinflussen lässt, wenn es darum geht, das Songwriting möglichst außergewöhnlich zu gestalten. Doch so anspruchsvoll die Noten der neuen Scheibe auch sein mögen, so verkopft sind sie am Ende auch - und das ist durchaus ein Stolperstein, der einen gleich mehrfach unfreiwillig zu Boden zwingt.



Zunächst ist das Material von "Surrounding The Void" allerdings noch stark beeindruckend; die Eidgenossen nehmen zahlreiche Stimmungswechsel vor, platzieren clevere Breaks und schaffen trotz der Vielzahl der Elemente ein sehr homogenes Gesamtbild, das durch verschiedenste Sludge-Fragmente und einige progressive Spielereien auch schnell die entsprechenden Kontraste erstellt. Doch mit wachsender Spieldauer zieht sich die Band immer weiter zurück, verlässt sich auf die sphärischen Passagen, die jedoch immer ruhiger und ausdrucksärmer werden. Nummrn wie 'Rising' und 'Implosion' verschwinden in ihrer Trägheit und versprühen bei weitem nicht mehr diese dynamisch ausgearbeitete Energie, die das neue PALMER-Werk noch in den Anfangssequenzen ausstrahlt. Und auch die Rifffolgen verbrauchen sich auf Dauer und initiieren ein Gefühl von Langatmigkeit, das man einer solch ideenreichen Truppe anfangs sicher nicht zugesprochen hätte.



Schlussendlich bleibt der Eindruck haften, dass PALMER das Pulver früh verschießt und am Ende nicht mehr weiß, wie man den berauschenden ersten Momenten die Krone aufsetzen kann. Das macht "Surrounding The Void" zwar sicher nicht zu einem durchschnittlichen Album, doch die kopflastigen Phasen zum Ende des Albums nehmen ein Stück der Begeisterung und gestalten das Finish der Platte nicht mehr so übeerzeugend wie den Start!



Anspieltipps: Home Is Where I Lead You, Divergent