Was zur Hölle ist das?

PANDO - schon mal gehört? Wenn nicht, dann willkommen zur ultimativen Freakshow von Mr. Bombastic und Mr. Fontastic, den beiden Rädelsführern dieses experimentierfreudigen Projekts, das sich zur Aufgabe gemacht hat, das traditionelle Songwriting so weit zu zerstören, dass man sich in irgendeinem YouTube-Channel wähnt, auf dem die Verwendung von bewusstseinserweiternden Mitteln am praktischen Beispiel erklärt wird. Auf ihrem neuen Album haben die beiden Musiker aus Easthampton, Massachusetts keine Gelegenheit ausgelassen, auf die Nachwehen des übermäßigen Konsums hinzuweisen. Doch das Duo erzählt keine Geschichten - es lebt stattdessen den puren Wahnsinn.

"(In)human(e)" ist daher auch mehr eine Ansammlung von durchgeknallten Industrial-Fragmenten und zerstörerischen Soundcollagen, die hin und wieder in den Drone-Bereich abdriften, gerne auch mal etwas Horror-Stimmung aufnehmen, dann aber auch alltägliche Geräusche einbauen, die zwar mit Musik im herkömmlichen Sinne nicht mehr allzu viel zu tun haben, für die beiden Freaks aber dennoch passend genug erscheinen, sie in das eigene Material einzubauen.

Insofern ist "(In)human(e)" sicherlich ein Erlebnis, dass einem vor Augen führt, was tatsächlich geschehen kann, wenn ein wirrer Geist ins Studio gelassen wird, der dort seine aktuellen Gedanken festhalten darf.

Aber was konkret soll man mit dem neuen PANDO-Album anfangen? Es ist weder Genuss, noch vollzieht die Band einen Akt der Spannung. Stattdessen wird der Fokus ausschließlich auf das Außergewöhnliche, das Verrückte gelegt und somit auch auf das Einzigartige. Aber ist das wirklich brauchbar? Tja, ich mag mir nicht anmaßen, dies zu beurteilen, da auf "(In)human(e)" mindestens ebenso viel Genie wie Wahnsinn am Werke ist. Entscheidet daher selbst, denn die Jungs bieten ihren Stoff kostenfrei bei Bandcamp an. Wer allerdings blind zugreift, sollte umgehend seinen Therapeuten kontaktieren - denn alles in allem ist diese Erfahrung einfach viel zu krass!