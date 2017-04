Mit Bay Area-Thrash an die Spitze der slowenischen Metal-Szene?

Völlig unbekannt sollte der Name PANIKK nicht mehr sein, denn schon mit ihrem 2103er Debüt "Unbearable Conditions" konnte die slowenische Thrash-Formation für einiges Aufsehen sorgen. Nicht zuletzt, weil das Quartett eine überaus schmackhafte Melange aus unterschiedlichen Inspirationen an den Tag zu legen vermochte und dazu ordentliches Handwerk präsentieren konnte.



Allen voran das von Gašper Flere angeführte Gitarristen-Duo wurde immer wieder gesondert hervorgehoben und lies hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Die sah jedoch bald darauf gar nicht rosig aus, schließlich ging das seinerzeitige Label sang- und klanglos unter und auch innerhalb der Band schien es einige Probleme gegeben zu haben.



Doch seit gut einem Jahr ist wieder alles im Lot, das Line-Up wieder stabil und ein neuer Businesspartner gefunden. Auch Motivation scheint wieder im Überfluss vorhanden gewesen zu sein, denn dieser Tage gibt es das zweite Album der Band zu hören und dieses macht ab dem fulminanten Opener 'Instigator Of War' klar, dass PANIKK wieder in Top-Form agiert und allen Unannehmlichkeiten zum Trotz keinen Millimeter vom eingeschlagenen Weg abgedriftet ist.



Thrash Metal nach Bay-Area-Erfolgsrezept ist immer noch das Metier der Burschen und da in Jaka Črešnar offenbar ein überaus talentierter Gitarrist gefunden werden konnte, bleibt auch die technische Finesse nach wie vor im Spiel. Wie schon auf dem Debüt kommen dem Hörer dadurch mehrfach FORBIDDEN als Referenz in den Sinn, auch wenn es in den aggressiveren Momenten eher in EXODUS-Manier zur Sache geht.



Unverändert geblieben ist auch der Umstand, dass Gašpers Stimme wie auch seine ähnlich energiegeladene Vortragsweise an LÄÄZ ROCKIT-Fronter Michael Coons erinnern und PANIKK auch in den Texten ähnliche Themenkreise ('Individual Right', 'Discarded Existence', 'Reconstruction') behandeln wie ihre Helden. Die Thrash-Gemeinde wird dieses Album definitiv gutheißen und obendrein sollte PANIKK damit auch der Sprung an die Spitze der slowenischen Szene gelingen. Gratulation!