PANORAMA hängt die Messlatte im Jahr 2018 für nachfolgende Hard-Rock-Veröffentlichungen erschreckend hoch.

PANORAMA liefert mit "Around The World" die passende Medizin für alle Hard Rock Fans gegen die Winterdepression. Das Beste daran? Das Ganze ist völlig rezeptfrei und ohne ärztliche Verordnung beim Plattenhändler eures Vertrauens erhältlich. Das Quintett kredenzt seiner Hörerschaft dabei insgesamt elf großartig arrangierte Songperlen über 45 Minuten Spielzeit verteilt und demonstriert dabei auf eindrucksvollste Art und Weise ihr außergewöhnliches Gespür für packende Melodien und großartige Refrains. Abgerundet wird dieses musikalische Kleinod mit dem wunderschönen Artwork von Stan W. Decker (MASTERPLAN, STRYPER), das auf den ersten Blick vielleicht einen etwas belanglosen Eindruck erwecken könnte, jedoch bei längerer, intensiverer Betrachtung definitiv zum Nachdenken animiert. Glücklicherweise erscheint von "Around The World" auch eine limitierte schwarz/silber Vinyl-Edition, welche aufgrund besagten Covers schon alleine eine Vinyl-Anschaffung bzw. -Veröffentlichung rechtfertigt.



Hinter PANORAMA steckt der südamerikanische Sänger Christian Palin (Ex-ADAGIO, RANDOM EYES) und der aus der Schweiz stammende Gitarrist Sammy Lasagni (GODS OF SILENCE, Ex-KIRK, Ex-GODIVA). Bei einer gemeinsamen Tour ihrer beiden Vorgängerbands ADAGIO und GODIVA im Jahre 2008 lernten die beiden sich kennen und schätzen. Die Chemie zwischen ihnen stimmte von Beginn an und sowohl ihre persönlichen als auch musikalischen Vorlieben und Einflüssen lagen auf derselben Wellenlänge. So reifte schnell der Plan einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Bis es jedoch zur geplanten Kooperation im Jahre 2015 kommen sollte, zogen aus unterschiedlichen Gründen dann doch noch ein paar Jahre ins Land. Betrachtet man das fertige Produkt in seiner Gänze, muss man zweifellos anerkennen, dass sich die lange Wartezeit dabei mehr als gelohnt hat. In relativ kurzer Zeit schrieben die beiden Vollblutmusiker insgesamt 15 Stücke, von denen die besten 11 ihren Weg auf das finale Album fanden. Komplettiert wird die internationale Truppe dabei vom finnischen Gitarristen Ben Varon (AMORAL, GREASE HELMET), dem schweizerischen Drummer Philipp Eichenberger (GODS OF SILENCE, Ex-Kirk) und last, but not least, dem wohl prominentesten Namen in ihren Reihen, Dennis Ward (UNISONIC, PINK CREAM 69, KHYMERA). Auf "Around The World" glänzt dieser nicht nur in seiner Rolle als Bassist, sondern entpuppt sich darüber hinaus noch als perfekte Wahl für Mix, Mastering und Produktion.



Der Deutschamerikaner darf sich langsam aber sicher ernsthafte Gedanken darüber machen, seinen Namen als Markenzeichen für qualitätsbewussten AOR, Melodic Metal bzw. Hard Rock patentieren zu lassen. Egal, ob er mit seiner alten Langzeitliebe PINK CREAM 69, der All-Star-Combo UNISONIC oder KHYMERA musiziert, bei denen er zudem sein außergewöhnliches Gesangstalent zur Schau stellt, kommt am Ende des Tages immer ein hohes Maß an musikalischer Qualität heraus. Hard-Rock-Anhänger können sich bei Veröffentlichungen mit seiner Beteiligung mittlerweile blind darauf verlassen, dass Qualität drin ist, wo Ward draufsteht.



PANORAMA gelingt mit ihrem Erstling das außergewöhnliche Kunststück, über das gesamte Album keinerlei Qualitätseinbrüche zu erleiden. Die Scheibe lässt sich äußerst homogen durchhören und lädt dabei immer wieder zum gepflegten Mitwippen und Mitsingen ein. Rockende Gitarren und knackige Drums stehen bei den Hard-Rock-Kompositionen definitiv im Vordergrund und werden durch gezielt eingesetzte Keyboards nur punktuell und niemals zu dominant unterstützt. Mit dem flotten Opener und Titeltrack 'Around The World' gelingt der Band sogleich ein Traumstart nach Maß, zieht den Hörer mit seinem tollen Refrain direkt in seinen Bann und gibt damit die weitere musikalische Ausrichtung des Albums vor. Mit 'Gates Of Babylon', 'The Other Side' oder dem etwas aus der Reihe fallenden 'Jammin In The Jungle' gibt es einen Höhepunkt nach dem anderen zu bewundern. Bei dem großartigen 'Standing My Ground' wird man unweigerlich an die letzten Großtaten von PINK CREAM 69 erinnert und auch Sänger Christian verfügt zudem über einen deutlichen David Readman Einfluss, intoniert seine Songs dabei aber etwas weniger blueslastig, sondern wesentlich rockiger als dieser. Auch die Gitarrenharmonien erinnern hin und wieder an die der Pinkies, was hier aber ausdrücklich als Kompliment gemeint ist. Mit 'The Highest Mountain' gelingt ihnen noch eine packende Halbballade, die einem trotz der klirrenden Temperaturen sofort das Herz erwärmt. Am Ende des Albums steht mit 'World On Fire' der perfekte Rausschmeißer, der bei mir das sofortige Bedürfnis weckt, die Scheibe direkt nochmal von vorne durchzuhören.



Unterm Strich setzt PANORAMA mit "Around The World" ein erstes ganz dickes musikalisches Ausrufezeichen im noch jungen Jahr 2018 und hängt dabei ganz nebenbei die Messlatte für nachfolgende Genre-Veröffentlichungen bereits erschreckend hoch. Ein Album, das wirklich in keiner ernstzunehmenden Hard-Rock-Sammlung fehlen darf. Well done.