Nach zehn Minuten vergessen.

Die Lady In Red bleibt auf ihrer neuen Platte ernüchternd farblos: Große Sprünge darf man von PAOLA PELLEGRINI LEXROCK und ihrem aktuellen Album "Lady To Rock" nicht erwarten. Denn so herausfordernd die Dame des Hauses mit ihrer E-Gitarre auf dem Cover posiert, so brav präsentiert sie sich mit ihrem seichten Misch aus Oldschool und Punk-Rock auf den insgesamt zehn Songs – diese plätschern mit einer solchen Seichtigkeit und ohne griffige Melodien oder bemerkenswerte Hooks dahin. Nichts bleibt im Gedächtnis, Songtitel wie 'Lovely Man' oder 'All My Love Has Gone' stehen als pars pro toto für die Ausrichtung des eher eindimensionalen Albums. Es fehlt klar der Druck hinter den Instrumenten ebenso wie hinter der Stimme Paolas, oft wirken die Vocals viel zu leise abgemischt und auch das Tempo hätte man bei manch einer Nummer gerne anziehen dürfen. Dementsprechend ist die "Lady To Rock" leider ein Album, welches ich als Hörerin schon nach dem ersten Durchgang innerlich abhake – und die Songs nach wenigen Stunden schon wieder weitgehend vergessen habe. Produziert für die Tonne? Soweit möchte ich nicht gehen, schließlich trifft Paola Pellegrini die Töne und liefert nach Schema F relativ passable Nummern ab. Nachhaltigkeit? Die funktioniert allerdings anders.