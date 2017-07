Jetzt reicht es!

Da trifft mich echt der Schlag – das habe ich nicht erwartet. Ich bin bei den Jungs von PAPERTANK und ihrem Debütalbum "Playground" eher von locker flockigem College Punk ausgegangen. Doch von diesem Kuschel-Sound sind die drei Musiker meilenweit entfernt. Eine aggressive und hochexplosive Mixtur aus erdigem Stoner Rock, krachendem Post Core und – na okay, ein wenig ist davon doch mit dabei – Punk Rock, legt meine heimischen Wände gänzlich in Schutt und Asche.



Doch es gefällt, was Anthony, Charles und Aurelien auf ihrem Erstlingswerk auf die Beine gestellt haben. Es kracht und fetzt an allen Ecken und Enden, der Sound ist druckvoll und wuchtig, die Songs per se lassen die Augen aufreißen und der innere Schweinehund wird von der Leine gelassen. Knackiges Riffing, laute Shouts, krachendes Drumming, ein treibender Bass und das Talent zu tiefgründigem Song-Writing – das sind die Eckpfeiler, die "Playground" ausmachen.



Dabei sind es vor allem 'Little Gun', 'Banshee', 'God Bless You, Wicked' sowie das abschließende 'The Weather Guy', die musikalisch wie auch vom Textlichen her herausstechen. Von der locker flockigen Zeit ist also keine Spur, hier haut eine Band einmal lautstark auf den Tisch, prangert die Missstände an und vertont das Ganze auf ihre Art und Weise. Und speziell diese weiß zu gefallen. PAPERTANK ist eine Band, die – und das hört man dem Spielplatz auch an – sich nicht anbiedern muss, sondern die ihr Ding konsequent bis zum Ende durchzieht. Everybody's Darling werden die drei Musiker dadurch nicht, doch ist speziell dies doch die Würze, die mir in der "Playground"-Suppe so lecker schmeckt.