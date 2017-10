Into The Night (EP)

Solides erstes Lebenszeichen der Westfalen

Bei "Into The Night" handelt es sich um das erste musikalische Lebenszeichen der Melodic-Metal-Band PARANIGHT. Die Gruppe wurde 2013 gegründet und stammt aus dem westfälischen Soest. Auch Liveerfahrung konnten die Jungs in mittlerweile über 20 Konzerten sammeln - und einen ersten greifbaren Erfolg gibt es bereits zu verzeichnen: Im deutschlandweiten SPH-Bandcontest konnte die Band im Halbfinale den zweiten Platz belegen.

Etwas überrascht war ich schon, als die Scheibe zum ersten Mal ihre Runden bei mir drehte, denn das was da aus den Boxen schallte, klang eigentlich mehr nach Hard Rock als nach Melodic Metal. Dieser erste Eindruck wurde auch über die gesamte Spielzeit bestätigt. Alle fünf Songs sind in den mittleren Geschwindigkeitsregionen angesiedelt, mit gelegentlichen Ausflügen in schnellere Gefilde. Zwar weisen die Lieder auch Passagen auf, die schon in Richtung Melodic Metal gehen, der Großteil ist jedoch im Rock-Bereich anzusiedeln und auch die Produktion ist passenderweise eher rockig.

Musikalisch wissen die Songs durchaus zu gefallen, können sie doch alle eingängige Refrains und Melodien aufweisen. Sänger Jason zeigt, dass er sowohl in den mittleren bis tiefen als auch in den hohen Tonlagen überzeugen kann. Im Track 'Told Ya' wechselt er außerdem gekonnt zwischen softem und aggressivem Gesang hin und her, was an dieser Stelle richtig gut passt und die Stimmung des Liedes unterstreicht. Auch die beiden Gitarristen Lukas und Torben leisten gute Arbeit, indem sie die Songs immer wieder mit kurzen Soloeinlagen aufwerten. Diese hätten durchaus länger ausfallen dürfen, wie beispielsweise bei 'Seven Deadly Sins'. Das ist nicht nur der metallischste und zugleich herausragendste Track auf "Into The Night", hier darf auch Bassist Florian sein Können zeigen. Mein persönliches Highlight der EP.

Für die erste Veröffentlichung ist PARANIGHT mit der EP "Into The Night" eine ganz ordentliche Scheibe gelungen. Stilistisch würde ich das Ganze als Metal mit hohem Rock-Anteil bezeichnen. Diese musikalische Mischung klingt auch ziemlich frisch und nicht wie bei bekannten Bands abgekupfert. Ein schlechter Song ist auf der EP nicht enthalten, allerdings mit 'Seven Deadly Sins' auch nur einer, der komplett überzeugen kann. Bei den anderen hat man irgendwie das Gefühl, als ob noch etwas fehlen würde. Das ist aber schon Meckern auf hohem Niveau, immerhin ist das die erste Veröffentlichung der Jungs. Wenn sie ihren Stil noch verfeinern und etwas am Songwriting arbeiten, dann dürfte das Debütalbum eine ziemlich runde Sache werden.