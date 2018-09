At Leve Som Hvis Der Var Et Håb

Viel Tempo, wenig Abwechslung

D-Beat, Crust, Hardcore und dazu ein ordentliches Scharmützel: Stimmungstechnisch ist der neue PARASIGHT-Silberling eine ziemlich raue Angelegenheit, bei dem es gerne aber auch mal etwas melodischer zugehen darf. Die Dänen sind zwar ständig mit höchster Geschwindigkeit unterwegs, bemühen sich aber dennoch um einen klaren Wiedererkennungswert und kreieren einige taugliche Widerhaken, die sich spätestens im dritten Versuch gesetzt haben.



Kritisch anmerken muss man allerdings, dass "At Leve Som Hvis Der Var Et Håb" in Sachen Dynamik wenig beweglich ist. Tempowechsel sind ein rares Erlebnis, und selbst wenn das nordeuropäische Quartett mit sehr angenehmem Drive unterwegs ist, wäres es manchmal doch wünschenswert, die zehn Songs wären in sich ein wenig variabler als es letzten Endes der Fall ist.



Insofern gibt es zu dieser neuen Scheibe eigentlich zwei kontrastierende Meinungen, aus der sich dann das Fazit zusammensetzt. Zum einen ist die Energieleistung und der Arschtritt-Faktor völlig begrüßenswert und sorgt für genügend Kurzweil. Andererseits muss die Band aber auf Dauer ihrer gleichförmigen Arbeitsweise Tribut zollen und verrennt sich schließlich im allseits bekannten AC/DC-Effekt - nur eben in MOTÖRHEAD-Geschwindigkeit. Bei einer Spieldauer von 23 Minuten fällt das zwar nicht so schwer ins Gewicht, hemmt aber ein bisschen die Freude über zehn individuell richtig gute Songs.



Anspieltipps: Alt Falder Sammen, Du Glemt