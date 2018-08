Melodic Death, der im Talent-Status verweilt!

Fünf Jahre ist es her, dass PARASITE INC. sich in mein Blickfeld geschummelt hat. Damals erschien das erste Album der Aalener, "Time Tears Down" und wusste sehr zu überzeugen. Mit dementsprechender Vorfreude vernahm ich, dass die Jungs ein neues Album aufgenommen haben, welches mir jetzt vorliegt.



PARASITE INC. liefert auf "Dead And Alive" wieder modernen Melodic Death, der sogar mit 80er-Synth-Rock-Passagen ('This World'!) aufwartet und dabei überzeugt. Dabei bewegen sich die Süddeutschen nicht in schwedischen IN FLAMES-, SOILWORK- oder DARK TRANQUILLITY-Gefilden. PARASITE INC. weist eher eine Nähe zu finnischen Bands, wie z.B. WINTERSUN, NORTHER oder BLOODRED HOURGLASS, auf.



Bei aller Nähe zu besagten Bands, verschafft sich PARASITE INC. durch kleine Passagen, wie besagte Synth-Rock-Passage oder abgespacete Vocalpassagen ('Fall Of The Idealist') einen gewissen Wiedererkennungsmoment. Andererseits fehlt den Aalenern noch ein bisschen das Gespür für einen richtigen Hit. Die Tracks sind gut, aber es fehlt ihnen das gewisse Etwas, um den Hörer richtig vom Hocker zu hauen.



"Dead And Alive" zeigt, dass PARASITE INC. sehr talentiert ist. Wenn die Jungs auf dem nächsten Album vielleicht noch den ein oder anderen Ohrwurm abliefern können, wird bei ihnen nicht mehr nur von Talent die Rede sein!