Elektronik und Rock'n'Roll im Gleichschritt.

Nüchtern betrachtet ist "Genesis" ein ziemlich gewagtes Experiment, da es nicht zwingend Aufgabe einer völlig neuen Band ist, zwei völlig konträre Genres zusammenzubringen und dabei zu zeigen, wie nahe sie sich am Ende doch wieder sind. PARATRA aus dem indischen Mumbai hat die Herausforderung aber trotzdem angenommen und einen Zweiteiler konzipiert, dessen erste Hälfte zumeist elektronisch ist, wohingegen im zweiten Abschnitt die gleichen Nummern in wesentlich rockigeren Arrangements feilgeboten und stellenweise deutlich verändert werden - und trotzdem passt alles prima zusammen.

PARATRA versteht sich in erster Linie als Alternative-Rock-Combo und verschafft dieser Eingruppierung auch immer wieder Geltung, versteht sich aber auch prächtig darauf, die eigenen Songs mit Loops und spacigen Synthies zu versehen, die nicht weniger eindringlich erscheinen als die echten Rocksongs auf "Genesis". Vor allem am Beispiel von 'Will Power' macht die Band deutlich, was in beiden Segmenten in ihr steckt, da sowohl die elektronische Variante, als auch die extrem coole Alterna-Version mit feinen, abgedrehten Gitarrensounds und fast schon hypnotischen Stakkatos überzeugt, am Ende aber auch wieder so viele kleine Unterschiede herausarbeitet, ohne den Grundcharakter des Songs wesentlich verändern zu müssen.

Denn es ist definitiv nicht so, dass die beiden Sparten auf "Genesis" aneinander vorbei marschieren; vielmehr bilden sie eine klare Einheit, die in der Chronologie der Songs zwar abgegrenzt ist, sich aber im Gesamtwerk klar widerspiegelt. Und das Schöne dabei: Der Sound dieser Inder ist einzigartig, er ist innovativ und er ist erst einmal mit nichts vergleichbar. Dass "Genesis" momentan noch ohne Unterstützung einer Plattenfirma unterwegs ist, mutet da schon wie eine Farce an, sollte sich aber spätestens dann ändern, wenn man auch in Europa von den Jungs Notiz nimmt. Und das sei an dieser Stelle definitiv empfohlen!



Anspieltipps: Will Power, Home, Waves Of Time