Wahnsinnig schräg.

Junge, Junge, abgefahrenes Zeug flattert einem da immer wieder ins Haus, wenn man mit einem Auge immer mal wieder in Richtung Experimental/Avantgarde schielt. Das Besondere an den PARDANS ist, dass sie diese Sounds mit einem gehörigen punkigen Flair ausstatten. Dieser kommt vor allem am schräg-rotzigen Gesang, der immer mal wieder in leicht ALDRAHN-mäßiger Manier ins Wahnsinnige abgleitet. Bevor ihr jetzt aber in die Irre geführt werdet: Nein, mit Metal hat PARDANS nix am Hut. Der Grundsound ist experimenteller Jazz-Rock mit jeder Menge durchgeknallter, schräger Sounds. Und ich gebe es unumwunden zu: es ist mir zuviel.



Die Musik macht mich kaputt. Es gibt zwar immer wieder ein paar coole Momente, aber phasenweise passen die Instrumente sowas von gar nicht zusammen und wenn dann der Gesang noch am Rad dreht, muss ich auch mal ganz fest auf die Zähne beißen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die PARDANS auch ein paar glühende Anhänger finden könnten. Die Musik ist so extrem, eigensinnig und einzigartig, dass sich diverse Kaputtnicks da sicher mit Wonne draufstürzen. Und ich gebe zu, live würde ich da gerne mal reinschauen. Denn vielleicht fehlt mir ja nur die passende Optik.