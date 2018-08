Ein trauriger Abschied - leider auch musikalisch

Es fällt mir ziemlich schwer, mich tatsächlich kritisch zum letzten Output von Rick Parfitt zu äußern. Der einstige STATUS QUO-Gitarrist hätte sich wohl selbst kaum träumen lassen, dass er den Release des dazu auch noch ziemlich makaber betitelten letzten Werkes gar nicht mehr selbst erleben würde. Ausgerechnet zu den Weihnachtsfeiertagen 2016 erlag der legendäre Songschreiber der mittlerweile vielleicht dienstältesten Combo weltweit den Folgen einer Infektion, die er sich bei einer vermeintlichen Routine-OP zugezogen hat.



Seine Fans trauern, sein Vermächtnis bleibt, doch es bleibt bei dieser Veröffentlichung auch ein gewisser Beigeschmack, da Parfitt auf seinem ersten Soloalbum bei weitem nicht so überzeugend agiert wie selbst in seinen schwächeren Phasen bei STATUS QUO. Die Songs sind ungewohnt poppig, die Balladen (vor allem 'Without You') werden in Pathos ertränkt, und wenn sich der Mastermind nicht mehr zu helfen weiß, kehrt er einfach zum Riff-Rock seiner Hauptkapelle zurück und kopiert deren Strickmuster mehr schlecht als recht.



Sicher, nicht alle Songs sind für die Tonne, denn mit 'Over And Out', 'Fight For Every Heartbeat' und 'Halloween' sind auch einige Nummeern am Start, die man sicher noch mal öfter auflegen wird. Aber im Großen und Ganzen ist das Material der Legende nicht wirklich würdig und als ungeplanter Schwanengesang ein trauriges Abschiedsgeschenk, über das man sich auch abseits der tragischen Ereignisse nicht freuen kann. Rick Parfitt hat in seinem Leben zahlreiche Klassiker komponiert; auf "Over And Out" hat er davon jedoch keinen mehr geparkt.



Anspieltipps: Over And Out, Halloween