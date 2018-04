Einerlei nach EVANESCENCE-Baukastenprinzip

"The Parity Complex" ist mal wieder eines jener Mainstream-Alben, das man nach wenigen Sekunden durchschaut hat und bei dem in ungefähr der gleichen Zeitspanne auch die Luft rausgeht - zumindest was den kreativen Output betrifft. Die gleichnamige Band hat auf ihrem Debüt einen Mix aus EVANESCENE-Performance und relativ gesichtsloser Modern-Metal-Darbietung zusammengestellt, die zwar hin und wieder mit einigen netten Hooklines aufwartet, sich aber von Mal zu Mal stärker verbraucht und letztendlich von der großen Masse verschluckt wird.



Dabei will man Frontdame Johanna Wennström und ihrer Mannschaft nicht einmal pauschal alle Qualitäten absprechen, wohl jedoch muss man dem schwedischen Quintett klar mit auf den Weg geben, dass die begrenzte Haltbarkeit der Herangehensweise im Schema F keinesfalls verborgen bleibt. Die Songs haben Substanz für ein paar gute Live-Auftritte, bei denen man mal locker die Refrains mitträllert und sich bei einer Kaltschale nicht zu sehr über die simplen Methoden aufregt, doch sobald man etwas in die Tiefe geht und am besten auch nicht erörtert, wie schlicht und manchmal auch charakterlos der düstere Mix sich tatsächlich offenbart, geht die Bereitschaft THE PARITY COMPLEX zu supporten, merklich zurück. Denn egal ob man den überstrapazierten Female-Fronted-Begriff und die damit einhergehenden Assoziationen nimmt oder schlicht und ergreifend den allgemeinen Sektor des elektronisch aufgepimpten Mainstream/Alternative-Rocks nimmt: Am Ende bietet diese Band keine Ideen, mit denen sie in den einzelnen Sektoren Akzente setzen könnte. Im Gegenteil: "The Paritx Complex" ist ein Album, das zwischendurch mal kurz die Laune aufhellt, nach kurzer Zeit aber jedweden Reiz einbüßt. EVANESCENCE, und diesen Vergleich kann man nicht umgehen, war und ist da sichtlich besser aufgestellt!



Anspieltipp: Sleepwalk