Geiler Release, undurchsichtige Veröffentlichungspolitik!

Bereits im vergangenen Jahr marschierte "Abyss Of Excruciating Vexes" durch den nordamerikanischen Underground und war einer der Prestige-Releases aus dem unterschätzten Katalog von Hellthrasher Productions. Die Erstauflage der LP war schnell vergriffen, die Notwendigkeit, das Material der Kanadier über den großen Teich zu verschiffen, schien absolut begründet. Warum die EP nun jedoch lediglich als Tape neu aufgelegt wird und in seiner Stückzahl erneut streng limitiert wird, erschließt sich keiner logischen Strategie. Denn dieser raue, dreckige Bastard schreit nach Aufmerksamkeit, und die Band wäre sicherlich dankbar, wenn man ihr diese auch in Europa ermöglichen würde. Doch abseits der digitalen Streaming-Kanäle sollte es extrem problematisch werden, sich momentan näher mit dem Material von PAROXSIHZEM vertraut zu machen. Schade.



Was man nämlich verpasst, stellen die fünf komplett zerstörerischen Attacken des aktuellen Werkes nachhaltig klar. Zwar krankt die Produktion in den beiden Nummern der A-Seite noch gewaltig an ihrem verrauschten Gitarrensound, jedoch kann man trotz allem die musikalische Klasse dieses Quartetts sofort bestätigen, gerade in den grandiosen flotten Augenblicken, von denen Nummern wie 'Dillanties Torture' und 'Bellicose Psychois' ganz besonders zehren. Die Band hat eine unbändige Zerstörungswut und bekommt diese gar nicht mehr in den Griff, egal ob die Tracks nun eine pechschwarze Färbung haben, das Todesblei herumgeschleudert wird oder auch mal eine radikale Thrash-Attacke gestartet wird. 'BZ Experiment' und 'Isolation' setzen in der zweiten Hälfte noch mal einen drauf, bevor das ziemlich krasse ARKHON INFAUSTUS-Cover zu 'Dead Cunt Maniac' den destruktiven Reigen stilecht beendet.

Ganz klar: Diese Band braucht ein Forum, vielleicht auch finanziellen Support zur Sicherung einer differenzierten Produktion, aber vor allem benötigt sie Unterstützer, die dazu beitragen, Releases wie "Abyss Of Excruciating Vexes" populärer zu machen. Einer von ihnen schreibt diesen Text und spendet lautstark Applaus für diesess beispielhafte Exemplar massiver Verrohung!



Anspieltipps: BZ Experiment, Isolation