Neuauflage des starken zweiten Demos - leider nur als limitiertes Tape!

Nach dem relativ steilen Aufstieg, den PAROXSIHZEM in den vergangenen Monaten im weltweiten Underground erleben durfte, besteht natürlich größter Bedarf an den bisherigen Releases der nordamerikanischen Death-Metal-Lawine. Vor allem das zweite Demo der jungen Prügeltruppe, das ursprünglich bereits 2012 veröffentlicht wurde, stand dabei im Fokus des Interesses, schließlich legte die Band hier auch den Grundstein zu ihren späteren Releases und entpuppte sich bereits in den sechs räudigen Blast-Attacken als absolut packendes Äquivalent zu den immer deutlicher schwächelnden Nachkommen aus dem MORBID ANGEL-Fundus.

Krucyator Productions hat das selbst betitelte Werk nun noch einmal als limitiertes Tape aufgelegt, was zwar manch sammelwütigenden Fan sofort wieder auf den Plan rufen wird, die Nachfrage nach "Paroxsihzem" aber sicherlich nicht komplett abdecken wird. Und das ist sicherlich nicht sonderlich befriedigend für all diejenigen, die mit Platten wie "Abyss Of Excruciating Vexes" mit der Band bekannt geworden sind und nun einfach mehr hören möchten.

Wer aber schnell genug ist und das ursprünglich von Dark Descent Records herausgegebene Werk noch nicht sein Eigen nennt, sollte sich schleunigst infformieren, wie er mit Brutalo-Walzen wie 'Godot' und 'Nausea' in Kontankt kommen kann bzw. wie es gelingen kann, sich aus nächster Nähe von 'Vanya' und 'Deindividuation' abschießen zu lassen. Denn die Unterschiede zu den nachfolgenden PAROXSIHZEM-Veröffentlichungen sind nicht qualitativer, sondern höchstens soundtechnischer Natur - und das alleine reicht schon als Argument, um sich schnellstens auf den Weg zu machen. Wer zu spät kommt, kann sich bei bandcamp noch digital versorgen - aber das ist natürlich nur die alternative Vorgehensweise.

Anspieltipps: Tsirhcitna Eht, Deindividuation