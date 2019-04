Dreckiger Sound, straightes Business und dennoch etwas Luft nach oben

Hummeln im Hintern und einen mächtigen Adrenalinüberschuss kann man bei den Niederösterreichern vom PASTY CLAN feststellen. Auf ihrem Debütalbum hat die Band elf angenehm groovige Hardcore-Punker festgehalten, die zwar nach einer Weile an ihre kreativen Grenzen stoßen, die aber im schnellen Durchmarsch, der "Wir Ihr Sie" einfach ist, dennoch so manche gezielte Kopfnuss verteilen - und darum geht es in erster Linie auch.

Man kann natürlich darüber streiten, ob die durchaus kritischeren Songtexte nun noch irgendwen hervorlocken bzw. der Bandname gewissermaßen austauschbar ist, weil der PASTY CLAN im grindigen Grenzbereich zum Punk-Sektor erst einmal nur Standards bedient, doch wenn man schließlich von den Grooves mitgenommen wird und sich auf die durchaus respektable Energieleistung einlässt, die das Quartett hier investiert hat, bekommt man ein richtig anständiges Album geliefert, das seine kreativen Engpässe mit einer Menge Leidenschaft in der Performance wieder weitestgehend kompensieren kann.



Dennoch ist nicht auszuschließen, dass "Wir Ihr Sie" auf Dauer einen Teil seines Reizes einbüßt, weil inhaltlich nicht allzu viel Abwechslung geboten wird und man irgendwann ein Schema ableiten kann, an das sich die Band meines Erachtens etwas zu stark klammert. Für einen kurzen, knackigen Arschtritt bzw. eine zeitmäßig überschaubare Moshpit-Einheit ist die Platte aber durchaus geeignet, und selbst wenn sie danach nicht mehr allzu oft aufgelegt werden sollte, so ist sie im grundsätzlichen ersten Erleben doch erst mal relativ intensiv. Klingt nach Schönreden? Keinesfalls, denn trotz der genannten Defizite macht das Ganze irgendwie Spaß - und auch das ist es, was am Ende zählt!



Anspieltipps: Pay To Play, Moments