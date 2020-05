Feinster Gute-Laune-Prog

Ich muss zugeben, dass ich das erste, erst letztes Jahr erschienene Album der PATTERN-SEEKING ANIMALS nicht besonders spannend fand und das, obwohl hier ein Großteil von SPOCK'S BEARD am Werk ist, nur dass Songwriter und Keyboarder John Boegehold die Zügel in musikalischer Hinsicht in der Hand hält.



Auf "Prehensile Tales" ist das Bild ein anderes, denn das Album macht mir vom Opener 'Raining Hard In Heaven' an eine Menge Spaß. Die Songs wirken leichtfüßiger, vielschichtiger, abwechslungsreicher als auf den Vorgänger. Da gibt es einen herrlich eingängigen AOR-Song wie 'Why Don't We Run', der auch Tage nach dem letzten Konsum noch im Ohr rumschwirrt, ebenso wie das Epos 'Lifeboat', bei dem alle Teile fein ineinandergreifen. Es sind die kleinen Details, die die Songs auf ein höheres Niveau heben. So die asiatisch angehauchte Melodie zu Beginn von 'Why Don't We Run' oder die schrägen Bläser in 'Lifeboat'.



Aber auch wenn das die beiden besten Songs des Albums sind, so ist auch der Rest auf hohem Niveau. Ted Leonard singt gewohnt gefühlvoll und macht auch an der Gitarre eine gute Figur und die Rhythmusarbeit von Dave Meros und Jimmy Keagan durfte man ja bereits bei SPOCK'S BEARD oft genug bewundern. Dazu kommen die Keys von Bandkopf John Boegehold, die in jedem Song Akzente zu setzen wissen. Dazu muss man nur den überraschend treibend beginnenden Abschlusstrack 'Soon But Not Today' hören.



Um den kurzen Text zu einem knackigen Ende zu bringen: Wer seinen Prog mit AOR/Pop-Schlagseite veredelt mag, wer späte SPOCK'S BEARD und ENCHANT mag, wer seinen Progressive Rock nicht zu sehr in den Siebzigern verwurzelt haben möchte, der greift bei "Prehensile Tales" zu. Feinster Gute-Laune-Prog.