Im Schwebezustand.

Die Band PAVALLION aus Krefeld hat mit "Stratospheria" ihr zweites Album vorgelegt. Das Quartett mit zwei Gitarristen spielt hypnotisch-psychedelische Musik und hat für seine Scheibe ein passendes Cover gewählt, ein Foto aus den 60er oder 70er Jahren mit verwaschenen Farben, das Schwimmer im Meer zeigt, ohne dass Gesichter erkennbar werden. Und am Himmel steht … der Planet Erde.



Bei nur drei Tracks könnte man durchaus jede Nummer einzeln besprechen, aber das würde diesem Album nicht gerecht. Man kann "Stratospheria" auch als einen einzigen, vierzigminütigen musikalischen Trip beschreiben, der sich in drei Sätze gliedert. Ruhige, introvertierte, über weite Strecken instrumentale Musik, die auch vereinzelte härtere, rockige Ausbrüche findet, umwabert den Hörer. Die Gitarren werden gerne gezupft, hie und da spielt auch der Bass Melodie, und gelegentlich dicken Synthis und Echoeffekte den Soundnebel an. Als Referenzgröße gibt die Gruppe selbst frühe PINK FLOYD an. Ich musste vor allem beim Titelstück mit seinen hellen Gitarren, dem sonoren Bass und dem monotonen, vordergründig emotionslosen Gesang mitunter an THE CURE denken. Vielleicht könnte man PAVALLION auch die stillen Nachbarn von LONG DISTANCE CALLING nennen.



Alben wie dieses richten sich immer nur an ein Publikum, das mehr verträgt als eingängige Drei-Minuten-Klopper und gerne auf einer Psychedelic-Kraut-Doom-Wolke schwebt. Und dieses Publikum kann mit dieser Scheibe rundum zufrieden sein. "Stratospheria" ist als CD, farbige LP und in elektronischer Form erhältlich.