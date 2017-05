Coole Songs, aber zu wenig Variation!

Ginge es lediglich darum, wieviel Wut im Bauch steckt, würden die Jungs von PEACE OF MIND in den Hardcore-Hitlisten garantiert einen der vorderen Plätze einnehmen. Doch leider sind der Aggressionspegel und die Inbrunst, mit der man diesen an den Mann bringt, nicht alles. Das Songwriting sollte auch Highlights bieten, und genau hier hakt es auf dem neuen Album der Thüringer noch ein wenig.



Gerade in Sachen Abwechslung ist "MMXVI" nämlich nicht gerade das erhoffte Vorzeigeprodukt. Die Ostdeutschen setzen nahezu ausschließlich auf mittleres Tempo, verharren dabei aber in Groove-Schemata, die sich nur mit viel Mühe auseinander halten lassen. Und auch wenn Frontmann Louis mit offensivem Gebrüll eine Menge Energie aufbringt, die dieses Manko zwischenzeitlich kaschieren kann, verliert die Platte auf Dauer ihren Reiz, weil sich inhaltlich viel zu wenig bewegt.



Auf der anderen Seite kann man nicht abstreiten, dass PEACE OF MIND eine ganze Reihe anständiger Brecher im Gepäck hat, mit denen sich so manche Bühne in Schutt und Asche legen ließe. Die Bandhymne 'Peace Of Mind' steht ganz vorne, dicht gefolgt von 'Your Demise' und 'Cut The Rope'. Denn klar ist: Die Band versteht ihr Handwerk und kommt immer wieder schnell auf den Punkt. Doch ein Minimum an Variation reicht noch nicht, um zu euphorisieren. Dazu bedarf es nämlich weiterhin ein paar eigenständiger Anteile und einiger Ausbrüche aus dem starren Schema. Und die sind alles in allem zu selten vorhanden!



Anspieltipps: Peace Of Mind, Cut The Rope