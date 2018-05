Revival Of The Alternative Rock?

Das erste Mai-Wochenende, Deutschland schwitzt und genießt die wunderbar warmen Sonnenstrahlen im Freien. Es wird Eis gegessen, man liegt in der Sonne, man bräuchte nur noch einen passenden Soundtrack, um der guten Laune noch die musikalische Untermalung zu verleihen. Und die gibt es mit dem selbstbetitelten PEALS-Album. Die fünf Westfalen haben sich schwerelosen, groovenden Rock auf die Fahne geschrieben, der radiotauglich und mit vielen Ohrwürmern aus den Boxen rockt.

Elf kühle Brisen haben sich auf dem Album getummelt, elf tolle Rocknummern, die zeitlos eine gute Laune verbreiten, elf Songs, die die Band aber auch von ihrer gefühlvollen Seite zeigen. Gute-Laune-Rocker wie 'Buildings And Savings', 'Radiation Safe' und 'The Salvation And The Power' vermischen sich mit nachdenklicheren Stücken der Marken 'Missing Brothers' oder 'Hear The Voices', ohne jedoch die Sonne auch nur ansatzweise zu missachten – PEALS schaut hier einfach nur etwas genauer auf das Songwriting.

Spielt Beach-Volleyball, trinkt euch ein paar kühle Bier oder liegt einfach nur faul im Gras und lasst die Alltagssorgen außen vor – mit "Peals" gibt es den passenden Soundtrack für die unbeschwerte Zeit, die man sich auch einfach mal nehmen muss, um vom Stress eingeholt zu werden. Und dank des leichten Hangs zum College-Punk, der bei mir momentan ein kleines Revival erlebt, zündet "Peals" noch um einiges mehr.