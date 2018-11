Junge-Gören-Rock, der aneckt.

Nein, es kann einem sicherlich nicht immer alles gefallen. Und diese beiden Mädels haben das Potential, mich mit ihrer Musik ziemlich zu nerven ('Lara' zum Beispiel). Ich weiß nicht genau, wie alt Kirsty Lowery und Sara Leigh Shaw sind, die Musik wirkt auf mich aber wie die von aufmüpfigen Sechzehnjährigen, die sich einbilden, sie seien die größten Rebellen, wenn sie ein paar RAGE AGAINST THE MACHINE- und NIRVANA-Gedächtnisriffs zocken. Einige werden diese jugendliche "I don't care"-Attitüde aber auch als großes Plus der PEARL HARTS werten, und der rohe Garage Rock hat auch schon bei einigen prominenten Musiken Aufmerksamkeit erregt. Die beiden durften sogar gar schonmal mit SKUNK ANANSIE und den STEREOPHONICS spielen. Das hilft mir aber auch nicht weiter, wenn ich mir beim noisig-kantigen 'Go Hard' beinahe den Schädel gegen die Wand haue. So richtig gut singen können die beiden nämlich auch nicht.

Auf "Spit And Glitter" ist sicherlich nicht alles schlecht. Und schließlich ist Musik Geschmacksache. Wenn die zwei wie bei 'Lost In Time' zusammen singen, hat das durchaus ein wenig Charme, und ausgerechnet der letzte Track 'Hurt' ist sogar richtig gut: mit Spannungsbögen, intelligenten Rhythmen und anderen uncoolen Erwachsenen-Dingen. Und rein stilistisch lassen sich die Gören auch nicht so richtig festnageln. Sie versuchen von bluesigem Rock über Crossover, der tatsächlich ganz gut groovt, bis hin zum noisigen Garage Punk gleich mehrere Spielarten, versehen aber leider fast alles (auch das Cover) mit diesem aufmüpfigen, kaugummi-kauenden Junge-Gören-Flair, mit dem sie partout anecken wollen - bei mir gelingt ihnen dies, aber wahrscheinlich nicht ganz in ihrem Sinne. Gut dass ich manche Songs einfach skippen oder die PEARL HARTS auch einfach wieder ausschalten kann.