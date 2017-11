Der livehaftige Schlüpferstürmer!

Über die Band PECTORA habe ich bereits in meinem Konzertbericht zu THEM vor einigen Monaten berichtet. Damals hat mich die dänische Band vom Fleck weg begeistert, so dass ich die beiden Tonträger vor Ort verhaften musste. In den nächsten Zeilen werde ich nun die drei Songs der bereits 2013 eingespielten EP besprechen.



Die drei Songs zeigen eine Band, die abwechslungsreichen Heavy Metal bietet. Gleich der Opener 'Burgeon Of Hate' macht richtig Laune auf mehr. Das an TOOL erinnernde Intro mit sich schlängelnder Saitenmelodie ist ein mehr als gelungener Ohrenöffner und wenn der markante Gesang von Obersympathieträger Kenneth Jacobsen einsetzt, bin ich komplett gefesselt. Gefühlvolle Backing Vocals, die sich zum Chorus im Hintergrund entladen addieren sich zum Wohlfühl-Modus, der auf halber Songlänge von harscher Rhythmik und treibendem Riffing in eine komplett andere Richtung gelenkt wird. Ein geiler, schriller Schrei an der richtigen Stelle lässt dann das Metallerherz nochmal so richtig aufblühen und die Faust gen Himmel schnellen. Dieser Song reicht eigentlich schon zum Kaufimpuls. Das anschließende 'Wrecking Ball' ist hiernach eher schleppend unterwegs, verfügt dafür aber für eine extrem hypnotisierende Melodie. Leider ist mir die Nummer am Ende etwas zu repetitiv. Trotzdem gut.



Ganz anders dann der Rausschmeißer 'Chased', der flott und mitreißend aus den Boxen kracht. Auch hier beweist die Band ihr Können im Einsatz von coolen Backingchören. Das sind Passagen, die einen Liveauftritt garantiert aufwerten können. Leider kommt es schlussendlich zu einem Fade-Out. So etwas hasse ich ja. Da ist man gerade so schön am Schwofen (seit wann tanzt du denn? Ich bin verwirrt! - PK) und dann dreht jemand die Regler nach links.



Sehr angenehm finde ich übrigens den transparenten, rockigen Klang, der die ganze Angelegenheit extrem fluffig klingen lässt. Top!