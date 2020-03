Steigerung statt Abstieg!

Auf ihrer Debütraserei "Dark Transgression Of The Soul" haben die beiden Jungs von PEDOPHILE PRIESTS zwar schön brutalen, aber an vielen Stellen leider auch etwas eintönigen Death Metal fabriziert. Fast durch die Bank weg wurde das Gaspedal bis zum Anschlag durchgedrückt, was selbst mir als Geschwindigkeitsfanatiker in Sachen Musik durchaus öde vorkam. Das war vor etwas mehr als vier Jahren.

Nun, im Jahre 2020, sehen wir ein wesentlich flexibleres und organischer wirkendes Duo aus Dublin, das noch immer in bester VADER-, HATE- und DECAPITATED-Manier den Todeshammer schwingt, aber durch leicht progressive und sogar melodische Einflüsse noch deutlicher in die MORBID ANGEL- und BEHEMOTH-Ecke schielt und durch die stark verbesserte Flexibilität noch mehr an Brutalität gewinnt.

Durch den Blick über den Tellerrand wirkt "Cancer", das Zweitwerk der Iren, zwar noch immer brutal as fuck, doch das Hörvergnügen wächst von Minute zu Minute. Durch die Bank weg können Piotr und Krystian die Qualität auf hohem Level halten, haben mit dem Eröffnungsbösewicht 'Dublin Walking Dead', dem nicht minder gewaltigen 'Children Of The Transformation' oder dem Doppelschlag 'Live On Way'/'Entropy Of Creatures On Earth' sowie dem abschließenden Unterweltsabstieg 'Zejście w Zaświaty' auch Songs am Start, nach denen sich so manch größere Fraktion der Szene die Finger lecken würde.

Die aufgegriffenen Themen liegen in Anbetracht des Titels, der Trackliste und nicht zuletzt des Bandnamens zwar klar auf der Hand und ab und an agiert das Duo Infernale noch etwas vorhersehbar, doch dank eines guten Sounds, den einen oder anderen Aha-Effekten und der erwähnten Qualitätssteigerung sollte hier jeder Todesbleifanatiker, der den eingangs erwähnten Bands zugeneigt ist, mal einen Lauschangriff riskieren.