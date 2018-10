Göteborg? Nun, leider nur Teil der Reise...

Ein starker Start, ein komischer Übergang und ein seltsames Finale: Das sind die Fakten zum neuen Album der ukrainischen Melo-Deather von PENETRUM. Auf "Instrument Of Delusion" legt die Band los wie die Feuerwehr, schafft auf Anhieb Parallelen zur frühen Göteborg-Szene und kreiert auch einige Leads, die Sunlight-Liebhabern sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollten. 'Winter Breath' und 'Into The Blizzard' sind verdammt gute Old-School-Nummern, die fast schon wie Relikte einer längst vergessenen Zeit wirken, als solche aber auch noch mal nostalgische Gefühle hervorkramen, die man heuer eigentlich nur noch beim Hören der alten IN FLAMES-Schinken erfährt.



Leider jedoch bleibt sich die Band im weiteren Verlauf nicht treu und streut immer mehr folkige Inhalte in die Songs. Die Folge: Die Melodien werden deutlich verwässert, PENETRUM produziert auf einmal schunkelige Kompositionen, und dieser unwiderstehliche Drive wird Song für Song mehr Geschichte und ist zwischenzeitlich gar nicht mehr spürbar. Ist es das wert?



Nicht dass die Osteuropäer schlechte Songs schreiben, aber wer mit einer solchen Veranlagung startet und vor allem mit einem geschmackvollen Aggressionslevel ans Werk geht, der verspielt doch viele Optionen, wenn er sich Schritt für Schritt der Massentauglichkeit hergibt und das Karussell so sehr schleudert, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wo man genau steht. "Instrument Of Delusion" hat dennoch sehr viele gute Songs in petto, manchmal auch noch ein Highlight ('Amok', 'Caprice Of Delusion'), aber angesichts der Tatsache, dass die Band in Regionen der Bestbewertung unterwegs war und sich dabei nur selber im Wege steht, ist es schon bedauerlich, dass die Truppe aus der Ukraine nicht mehr aus ihren Möglichkeiten macht. Dass die Platte trotz der klaren Kritik eine ebenso klare Empfehlung erhält, zeigt wohl, wie groß das Potenzial grundsätzlich ist - egal ob vollständig genutzt oder nicht!



Anspieltipps: Winter Breath, Into The Blizzard, Caprice Of Delusion