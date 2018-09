Mehr über Penny Was Right

Cool und nix anderes!

Frech und frei und einfach cool: Bei PENNY WAS RIGHT wird zwar im Großen und Ganzen nach Schema F gearbeitet und mit den üblichen Punk-Rock-Zutaten die schnoddrige Suppe gesalzen, doch die Band hat spürbar Spaß an der Sache und mit Frontdame Dalia auch eine Sängerin in ihren Reihen, die den manchmal etwas gebügelten Sound mit ihrer rotzigen Stimme sofort wieder Richtung Garage schiebt.

Auf "Dumb & Wild" hat die Band elf meist flotte Rocksongs platziert, die sich nicht lange an irgendwelchem Schnickschnack aufhalten, sondern dreist und zügig die Partymaschine anschmeißen. Zwar ist das Debüt der Truppe aus Paris nicht der typische feucht-fröhliche Stimmungsmacher, doch die Attitüde der Performance gefällt, an feinen Melodien mangelt es ebenfalls nicht, und das imaginäre Gefühl von tropfendem Schweiß stellt sich auf "Dumb & Wild" gerade dann ein, wenn Dalia in einem der vielen explosiven Refrains zum Mitgrölen animiert - 'Stupid Addiction' und 'What's Wrong With Me' sind die besten Beispiele dafür, wie man modernen Punk Rock launisch und energetisch gestaltet. Und bei 'Friendshit' und 'Hangover Gang Bang' ist eine gut geölte Stimme ebenfalls von Vorteil.

Einschränkungen müssen die Franzosen lediglich im Hinblick auf die Originalität ihres Materials hinnehmen, denn wirklich spektakulär ist der Output von "Dumb & Wild" natürlich nicht. Doch diesen Umstand überspielt PENNY WAS RIGHT zu großen Teilen mit einer sehr lebendigen Darbietung, die zwar ganz im Zeichen der Sängerin steht, genau hier aber auch die entscheidenden Akzente setzt, die den Kaufanreiz dieses Debüts ausmachen. Grenzen verschieben will die Band demnach auch nicht, sondern einfach mit reichlich Pep gute Laune verbreiten - und das ist durchaus gelungen!

Anspieltipps: Stupid Addiction, Friendshit