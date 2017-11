At The Ancient Times

At The Ancient Times

Folk Metal in seiner ganz rauen Form - ein echter Spaßgarant!

Das wertvollste Gut in den neuen Songs von PEREPLUT ist dieser raue, naturbelassene Sound, der wirklich den Eindruck erweckt, bei den Russen würden einige fellbehangene Barbaren die Instrumente schwingen, während ein Berserker von einem Mann das Mikro mit Inbrunst malträtiert. Die Männer aus Sibirien verachten polierte Sounds und Hochglanz-Folk und erheben folgerichtig auch die Stimme für die eigenen Wurzeln und somit auch für die gesamte osteurpäische Folklore, die auf "At The Ancient Times" metallisiert wird - und das mit beachtlichem Erfolg.

Dabei stand anfangs noch die Befürchtung im Raume, PEREPLUT wäre eine weitere Fun-Kapelle, die lediglich einige Sauflieder unters Volk bringen will und sich mit Allerweltsmelodien den Soundtrack zum eigenen Besäufnis beschert. Doch je weiter die neue Platte voranschreitet, desto stärker ist auch das Material: die rauen Chöre greifen perfekt ineinander, die Melodien bleiben auf Anhieb hängen, die Keyboards hat man auf ein Minimum reduziert, und an Abwechslung mangelt es "At The Ancient Times" schon mal gar nicht.

Stark ist auch der unkonventionelle Ansatz beim Songwriting; Schema F ist den Russen fremd, und auch wenn die Übergänge manchmal etwas ruckelig sind, so traut sich die Band doch immer wieder, unverhofft das Tempo anzuziehen und die Scheinharmonie mit einem einzigen Break wieder zu zerstören - nur um sie später mit noch mehr Schwung und Entschlossenheit wieder neu zu errichten. So macht das Spaß!

PEREPLUT zelebriert Folk Metal noch auf die ganz ursprüngliche Weise und gestaltet die Reise durch das Land von Trollen und Hexen wesentlich angenehmer als die symphonisch-geschädigten Bombast-Combos, die heute unter der Folk-Metal-Flagge in den Kampf ziehen. "At The Ancient Times" entführt den Hörer in die Welt der heidnischen Mythen - und für einen Moment auch in die Brauerei, in der PEREPLUT die Batterien wieder auftankt. Cooles Album!

Anspieltipps: Once At Our Brewery, Ten Goblet