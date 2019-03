Nicht ganz so gut wie der Vorgänger, dennoch moderner Prog vom feinsten!

In schöner Regelmäßigkeit kommt aus dem Hause PERIPHERY seit 2010 ein neuer Release. Nicht nur konnte sich die Band beständig steigern und weiterentwickeln, das letzte Werk "Periphery III: Select Difficulty" (2016) stellt sogar den bisherigen Höhepunkt für mich dar. Das nunmehr vierte Album hört auf den etwas seltsamen, fast humoristischen Titel "Hail Stan", bietet aber inhaltlich alles, was man von PERIPHERY hören möchte: Modernen, rhythmisch vertrackten und dynamisch facettenreichen Progressive Metal. Doch mit einem fast 17-minütigen Opus ein Album zu beginnen, ist noch ein anderes Kaliber und zeugt von viel Selbstbewusstsein.

Die Rede ist von 'Reptile', mit dem "Hail Stan" eingeleitet wird. Über den Track alleine könnte man Seiten schreiben, so vielfältig, spannend und gut arrangiert ist er. Die gute Viertelstunde vergeht wie im Fluge und untermauert nochmal die Feststellung, dass PERIPHERY zu den wenigen (modernen) Prog-Bands gehört, die "Longtrack" nicht nur wollen, sondern auch können.

Die wuchtige, transparente und lebendige Produktion fällt sehr positiv auf, die erste Single 'Blood Eagle' springt einen geradezu ins Gesicht, die Nummer dürfte zu den intensivsten Songs der Amerikaner gehören. Der Energiepegel wird mit 'CHVRCH BVRNER' sogar nochmal angezogen und zeigt eine Band in Ausnahmezustand inklusive schwindelerrendem hohen musikalischem Niveau, der Wahnsinn!

Nach diesem furiosem Einstieg geht es jedoch nicht so eindeutig geradeaus weiter: 'Garden In The Bones' fängt mit typischer Djent-Rhythmik eher unauffällig an, mausert sich aber noch zu einer interessanten, melodiösen Nummer. Dafür steht 'It's Only Smiles' auch, doch die Melodien sind nicht zwingend genug, das Lächeln fällt im Albumkontext kaum auf. 'Follow Your Ghost' weiß da wieder mehr zu überzeugen und beweist, dass beide Seiten, die harte und melodiöse, gut harmonisieren können, toll!

Dass gerne mit verschiedenen Sounds experimentiert wird, wurde schon öfter gezeigt, 'Crush' ist ein Beispiel, wie es eher nicht geht, hier klingt PERIPHERY durch den starken Synth-Einsatz und poppig-verzerrten Drums eher nach einem LINKIN' PARK-Verschnitt. Auch 'Sentient Glow' möchte mich trotz komplexem Riffing nicht so recht packen, eine sehr durchschnittliche Leistung.

Die neun Minuten von 'Satellites' sind wiederum sehr klug und gut genutzt, was sich aber erst nach ein paar Durchläufen offenbart, dafür dann aber umso stärker einschlägt.

Das sich sechs Ausnahmemusiker in PERIPHERY gefunden haben, ist keine Neuigkeit, doch besondere Ehre gebührt diesmal Sänger Spencer Sotelo, der sich auf "Hail Stan" mit einem unglaublich großen Stimmumfang ein Manifest singt und schreit. Unfassbar, was der 32-jährige hier abliefert und für die eine oder andere Gänsehaut sorgt. Im Genre gibt es wenige Sänger, die ihm aktuell das Wasser reichen können, was Shouts, Klargesang und dessen Intensität betrifft.

Unterm Strich erreicht "Hail Stan" nicht ganz den Durchschnitt vom 2016er-Vorgänger "Select Difficulty", auf dem es, auch anno 2019, keinen Durchhänger gibt. Trotzdem müssen Fans hier zugreifen, denn der moderne Prog wird kaum besser zelebriert, als aktuell von PERIPHERY.