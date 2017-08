Ein fast vergessenes Meisterwerk als üppiger Re-Release!

Wer sich bereits Anfang der 90er intensiver mit der nordischen Black-Metal-Szene auseinandergesetzt hat, dürfte im Laufe der Zeit auch über die ersten Alben von PERISHED gestolpert sein. Gemeinsam mit SATYRICON und ENSLAVED gehörten die Herrschaften zu den ersten Acts der zweiten Welle, die auch die Wikingerthematik salonfähig machten und zwischen den dissonanten Attacken auch mal Raum für ein heroisches Epos ließen. Allerdings ist die Geschichte von PERISHED so traurig wie die Historie vieler Underground-Acts aus dem hohen Norden, die gegen die großen Instanzen einfach nicht siegen konnten, weil im Hintergrund auch die Unterstützung durch ein finanzkräftiges Label fehlte. Anderthalb Dekaden hielt die Truppe dennoch durch, bevor man sich 2005 relativ frustriert auflöste.



Das Vermächtnis dieser Norweger soll jedoch nicht in Vergessenheit geraten, weshalb es absolut begrüßenswert ist, dass zumindest das offizielle Debüt aus der 98er Saison neu aufgelegt wird - und das gleich mit drei Extratracks, die sich gewaschen haben. Über 50 Minuten zelebriert PERISHED exakt das, was man wohl als den Vorläufer des Pagan-Sounds beschreiben darf, jedoch mit einer Garstigkeit, die selbst den extremen Vorreitern der zweiten Welle das Fürchten gelehrt hat. Die Band vereinte dereinst die Aggressivität von MARDUK und Konsorten mit dem Melodieverständnis von DIMMU BORGIR und EINHERJER und kreierte schließlich ein Meisterwerk, dessen heldenhafter Unterton der Gemeinschaft Satyr/Frost sicherlich gefallen haben dürfte - schließlich gehört ihre Band zu den wichtigsten Einflüssen des jüngeren PERISHED-Sounds.



Doch "Kark" ist anno 2017 mehr als lediglich eine euphorisierende Retrospektive, denn auch die Bonusstücke des Re-Releases haben es absolut in sich: 'A Landscape Of Flames' entpuppt sich als triumphaler Heldengesang, 'Kald Som Aldri Foer' ist das vielleicht infernalischste Stück dieser Neuauflage, und im abschlißenden 'Gjennom Skjaerende Lys' arbeitet man mit wunderbaren Akustik-Passagen, die man in dieser Souveränität gerne auch Bands wie BORKNAGAR und THYRFING zuschreiben könnte. Ja, diese Wiederveröffentlichung ist ein Hochgenuss der finsteren Künste und in der edlen Aufmachung und samt des üppigen Zusatzes ein Freudenfest für Liebhaber des frühen nordischen Black Metals. Und genau deshalb ist Eile angesagt, denn leider ist die Auflage mit 500 Einheiten sehr gering, im Grunde genommen aber unveerzichtbar!



Anspieltipps: alles