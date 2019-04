Fröhliche Songs, fröhliche Hits!

Diese Platte strahlt etwas eigenartig Sympathisches aus, nicht nur weil "Leaders Of Tomorrow" als eines der mittlerweile recht seltenen Lebenszeichen der Oi!-Punker von PERKELE natürlich wieder Freude bei der eingeschworenen Fangemeinde auslöst. Nein, auch darüber hinaus bringen die Skandinavier eine Fröhlichkeit mit, die schon nach wenigen Sekunden ihre ansteckende Wirkung nicht mehr verbergen kann und mit ihren (zugegebenermaßen) leicht verdaulichen Strukturen auch nicht sonderlich viele Anforderungen stellt. Ein klassisches Feierabend-Album also? Nun, natürlich nicht: Mit "Leaders Of Tomorrow" startet die Party nämlich erst so richtig, sei es nun in den beschwingten Midtempo-Rockern, den fast schon THIN LIZZY-tauglichen Hardrock-Seitenschlägen, den hier und dort nahezu NWoBHM-kompatiblen Gitarrensounds oder bei den standesgemäßen Comebacks im punkigen Heimatbereich, den PERKELE mit fröhlichen Melodien und coolen Singalongs ohnehin nur selten verlassen - aber immerhin diesmal häufiger als je zuvor.

Was man den Jungs womöglich vorwerfen könnte, wäre der komplette Verzicht auf Ecken und Kanten, die auf "Leaders Of Tomorrow" von einem Sound abgelöst werden, den man eher Acts wie BILLY TALENT zuschreiben würde als einer traditionell ausgerichteten Oi!-Kapelle. Die Songs klingen mitunter etwas schmusig ('Mistakes'), insgesamt relativ glatt und sind schließlich nicht ganz bei jener Attitütde, die man in diesem Business eher erwarten würde. Schaden tut's der neuen Platte aber vor allem deshalb nicht, weil PERKELE aus allen zehn Kompositionen kleine Hits gemacht hat, die mit einem großartigen Chorus und konsumentenfreundlichen Harmonien die Laune am Limit halten. Die Band hat eine Menge Spaß bei der Sache, und dieses leichtfüßige Feeling, dass PERKELE dabei ausstrahlt, überträgt sich unmittelbar auch auf seine Hörer. Was will man (abgesehen von einem etwas höheren Arbeitstempo) also mehr? Richtig: nichts!