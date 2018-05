Thrash-Mix mit bekannten Zutaten

Die Musiker von PERPETRÄTOR sind offenbar bekennende DESTRUCTION-Fans und leben diese Liebe auch in ihren Songs sehr leidenschaftlich aus. Zwar gehen die Portugiesen im direkten Vergleich noch ein bisschen straighter zur Sache als Schmier und Kollegen, doch das Riffing, die Art und Weise, wie Frontmann Rick das Mikro penetriert und schließlich auch die Soli sind Indizien dafür, dass der Teutonen-Export auch in den entlegeneren Winkeln Südeuropas mächtig Eindruck schinden konnte. Addiert man dazu schließlich noch ein bisschen EXODUS-Old-School-Kram, hat man ein genaues Bild davon, was einen auf "Altered Beast" erwartet. Und damit gelangt die Band leider auch in eine Bredouille, denn mit jeder weiteren Parallele schwindet der Eigenanteil - und der ist auf dem zweiten Album ohnehin schon relativ gering.



Also sollte PERPETRATÖR es mit der Performance reißen, und hier kann man den Jungs auch definitiv zugestehen, einige Kohlen wieder aus dem Feuer holen zu können. Der Energielevel ist extrem hoch, an Aggressionen mangelt es auch nicht, und in Sachen Geschwindigkeit ist die Band oft genug am Limit - ohne dabei auf druckvolle Midtempo-Grooves zu verzichten. Man kann sich zwar selten des Eindruckes verwehren, dass man die meisten Songs irgendwie schon mal gehört hat, aber da das Material von "Altered Beast" keine Aussetzer mitbringt und letztendlich auch die Basics souverän meistert, geht die Kritik lediglich in Richtung mangelnde Originalität. Fans von DESTRUCTION und EXODUS sollten sich daran aber definitiv nicht stören; denn im Großen und Ganzen sind sie genau im Beuteschema dieser südeuropäischen Thrash-Combo.



Anspieltipps: A Fleeting Passage Through Hell, Hellthrasher