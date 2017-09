Türkischer Extremstoff wie man ihn selten zu hören bekommt!

Beten wir besser alle gemeinsam, dass der türkische Imperator Erdogan niemals Wind davon bekommt, was seine Landsmänner unter dem Banner von PERSECUTORY treiben. Einerseits will sicherlich niemand, dass die Musiker den Zorn des mächtigen Tyrannen erfahren müssen, andererseits sollte man den Jungs aber auch weiterhin ermöglichen, solch grandiosen Stoff rauszuhauen, wie man ihn auf "Towards The Ultimate Extinction" zu hören bekommt.



Denn die Türken haben dieses besondere Gespür für wunderbare Uptempo-Grooves, die gelegentlich auch in ultimativ brutale Blasts ausarten und mit infernalisch-finsterer Atmosphäre belegt werden. Die sieben Stücke ihres neuen Silberlings sind nämlich eine wahre Offenbarung in Sachen räudige Aggressivität, ein pechschwarzes Produkt ultimativer Verwüstung, das handwerklich aber so gut aufbereitet ist, dass PERSECUTORY trotz des dauerhaft hohen Arbeitstempo auch im zweiten Anlauf nicht im Chaos versinkt. Der Opener 'Pillars Of Dismay' setzt bereits einen ziemlich hohen Maßstab, an dem die übrigen Tracks aber nicht scheitern sollen. Vor allem das überlange Titelstück glänzt mit fantastischen Tempoverschiebungen und wunderbaren Stimmungswechseln, die man einer poltrigen Raubein-Combo eigentlich gar nicht zugetraut hätte.



Aber PERSECUTORY ist mehr als das; die Türken vereinen erstklassiges Songwriting mit dem Charme des Undergrounds, setzen deutliche Zeichen im Hinblick auf die Brachialität des eigenen Materials und brechen schließlich eine Lanze für die heimische Szene, die sich aufgrund der politischen und religiösen Beschränkungen bei weitem nicht so breit entfalten kann wie die unsere. "Towards The Ultimate Extinction" ist folgerichtig Pflichtstoff für all diejenigen, die schwarzen Thrash vergöttern und auch gegen eine Prise Underground-Death-Metal nichts einzuwenden haben!



Anspieltipps: Towards The Ultimate Extinction, Pillars Of Dismay, Maelstroms Of Antireligious Chaos