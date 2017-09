Erfrischend anderer Melodic-Progressive-Metal aus Tunesien!

Der afrikanische Kontinent ist ja nicht gerade für sein reichhaltiges Angebot an Metal-Bands bekannt. Doch in vielen Ländern hat sich vor allem seit der Jahrtausendwende eine starke Untergrundszene gebildet, die auch schon die eine oder andere Perle hervorgebracht hat. Ich bin schon gespannt, ob es sich auch bei PERSONA um eine solche handelt. Die noch relativ junge Gruppe aus Tunesien wurde 2012 gegründet und veröffentlich mit "Metamorphosis" bereits ihr zweites Album. Der Promotext gibt auch nicht viel mehr Informationen her, nur dass die Band scheinbar noch bei keinem Label unter Vertrag steht und die aktuelle Scheibe (wie den Vorgänger auch schon) komplett in Eigenregie veröffentlicht.

Und ich werde gleich überrascht. Obwohl hier laut Booklet eine Dame für die kompletten Vocals zuständig ist, tönt mir nach einem kurzen Keyboardintro erst einmal ein fieser Schrei entgegen. Hoppla, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und genauso geht es weiter, denn Frontsirene Jelena hat außer klaren Tönen auch noch böse Growls auf Lager und wechselt während der Songs immer wieder zwischen diesen Gesangsstilen hin und her, teilweise sogar recht schnell. Das gefällt mir richtig gut, denn sowas hört man auch nicht alle Tage. Wenn sie das auch Live auf die Bühne bringen kann, dann alle Achtung. Ihr klarer Gesang ist übrigens nicht klassisch, sondern hat eher einen leicht orientalischen Touch, der wunderbar zum Rest passt.

Die Musik besteht aus einem Melodic-Metal-Fundament mit immer präsenten Keyboards, das zusammen mit vielen verschiedenen progressiven und symphonischen Bausteinen wunderbare Klangwände aufbaut, die einen sofort in ihren Bann ziehen. Tempo- und Stimmungswechsel gibt es zuhauf, und auch die Keyboards werden sehr variabel und wohl dosiert eingesetzt. Immer wieder klingt das Ganze leicht orientalisch, aber wirklich sehr dezent, nicht so offensichtlich wie beispielweise bei MYRATH. Vielleicht sind das Einflüsse tunesischer Musik. Auf jeden Fall klingt es erfrischend anders als das was man aus Europa und Amerika so kennt.

Auch sonst gibt es nur Gutes zu berichten. Schlagzeuger Youssef macht einen sehr guten Job und lässt manchmal sogar Death-Metal-Rhythmen vom Stapel. Gepaart mit den harschen Growls von Jelena erzeugen sie eine richtig böse und bedrohliche Stimmung. Auch an der Saitenfraktion gibt es nichts auszusetzen. Hier wird zwar nicht wie wild gefrickelt, schöne Solos gibt es aber in jedem Song zu hören. Besonders positiv fällt noch die sehr gute und vor allem transparente Produktion auf, die allen Instrumenten und Klängen den nötigen Platz einräumt. Für eine Veröffentlichung in Eigenregie ist das richtig gut gelungen.

PERSONA dürfte die bisher einzige Band aus Tunesien neben MYRATH sein, die ich gehört habe. Und es handelt sich dabei definitiv um eine Perle! "Metamorphosis" klingt für das zweite Album einer noch recht jungen Band schon sehr ausgereift und eigenständig und kann in allen Bereichen überzeugen. Man bekommt hier Melodic Progressive Metal erster Güte serviert, der erfrischend anders klingt und durch verschiedene Einflüsse angereichert ist. Kurzum: Hammer Scheibe, absolute Empfehlung!