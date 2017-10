Die beste elektronische Musik, die ich bisher gehört habe.

Da bewirbt man sich auf ein Review und hat keine Ahnung, wie gut es werden könnte. Das Ein-Mann-Projekt PERTURBATOR hat sich bereits einen Namen gemacht. Mit "New Model" sollte dieser noch mal deutlich größer werden. Hier gibts keinen Metal, nun, es ist sogar kaum Rock - sondern elektronischer Darkwave völlig ohne Gesang. Aber es ist böser, düsterer, authentischer und wärmer produziert als viele Metal-Scheiben.

In diese sechs dunklen Nummern kann man einfach nur eintauchen. Die Synthesizer-Klänge erinnern an die Soundtracks zu Achtziger-Science-Fiction-Filmen. Hiermit könnte man sicher Blade Runner, Tron oder spätere Cyberpunk-Streifen untermalen.

James "Perturbator" Kent hat ein unfassbares Gespür für düstere und zeiglich schöne Melodien, er setzt die elektronischen Drums in absoluter Perfektion ein. Und obwohl alles an dieser Musik absolut "künstlich" ist, klingt es viel authentischer und echter als viele "Metal"-Scheiben der letzten Jahre.

Achtung: Das hier ist kein Easy Listening. Mit dieser Scheibe habt ihr keinen Spaß. Ihr könnt nicht bangen. Aber ihr könntet eure Überzeugungen verlieren. Als großer Feind elektronischer Musik musste ich hier meinen Hut ziehen. Das ist eine der intensivsten Scheiben, die ich in letzter Zeit hören durfte. Und klar: Ich werde sie mir zulegen und sie rotieren lassen. Vor fünf Jahren hätte ich darauf gewettet, dass ich niemals etwas mit solcher Musik anfangen hätte können. Jetzt finde ichs geil. Und als Darkwave-Projekt mit düsterer Atmosphäre ist die Scheibe hier auf unserer Seite besser aufgehoben als manches Wald-und-Wiesen-Projekt.



Anspieltipps: Birth Of The New Model, God Complex.