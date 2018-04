Mit vereinter Kraft!

Zwanzig Jahre Bandgeschichte und eine stattliche Anzahl von acht Studioalben samt Neueinspielung vor zwei Jahren kann man ruhig mal feiern. Das dachten sich auch die Thrasher von PERZONAL WAR, als sie Ende 2016 ihr Jubiläumskonzert in Siegburg abhielten und mit Fans und Freunden der Band eine große Party veranstalteten - ich glaube wir sind uns einig, dass es für die erste Live-Scheibe der Rheinländer wohl keinen besseren Rahmen gibt. Somit erfüllt "Neckdevils Live" vollends die Erwartungen an eine durch und durch sympathischen Band, die es nicht nur schafft, diese Sympathie mit all den Riffs, Doublebass-Attacken und aggressiven Shouts authentisch auf die Bühne zu bringen, sondern auch die Qualität nicht außer Acht zu lassen. Denn sowohl Live-CD als auch die dazugehörige DVD sind voller Überraschungen und wunderbaren Erinnerungen für später.

Die Fans gehen wunderbar ab, die Crowd ist on fire, wie man so schön sagt. Und die Band? Tja, PERZONAL WAR hat sich von der feierwütigen Meute anstecken lassen und präsentiert sich auf "Neckdevils Live" in bemerkenswert spielfreudiger Form. Natürlich dürfen die Standartbrecher wie 'Born', '5 More Days' oder auch 'Devil In My Neck' nicht fehlen. Und trotzdem hat es sich bei dem Siegburger Auftritt Ende 2016 nicht um ein normales Konzert gehandelt. Befreundete Musiker wie SUIDAKRA-Häuptling Arkadius Antonik, Gitarrenvirtuose Victor Smolski, die beiden ARCHITECTS OF CHAOZ-Musiker Lücker und Dom Fox oder auch Christoph von GONZO und der Assbach Sasche von FALL OF CARTHAGE wollten etwas vom Kuchen abhaben und gaben sich zusammen mit Matthias, Andi, Björn und Martin die Ehre. Und durch die ehemaligen PERZONAL WAR-Musiker Sascha, Sven und Frank machte die Zeitreise durch die Geschichte der Troisdorfer überdies ordentlich was her.

Als ob das nicht genug wäre, gab es mit 'My Conspiracy', 'Divergent' und 'D.O.P.' eher selten gespieltes Material zu bewundern sowie ein 3-Song-Akustik-Set, bestehend aus 'Hope Dies Last', 'The Same Blood' und 'Never Look Back', das wirklich toll anzuhören und anzusehen ist und die Band einmal in einem anderen Licht erscheinen lässt. Man kann einfach nicht mehr als einem Abend Thrash Metal rausholen als PERZONAL WAR mit dieser Veröffentlichung. "Neckdevils Live" ist nicht nur für Fans und Anhänger der Thrasher ein gelungenes Schlachtfest, sondern auch für Freunde gelungener, familiärer und intensiver Live-Auftritte. Man muss nicht unbedingt 75 Kameras auffahren, um ein gelungenes Live-Bündel zu schnüren.