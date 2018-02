Überzeugender, moderner Old School Death Metal

2014 verkündete Patrick Mameli die dauerhafte Pause von PESTILENCE. Diese Pause hielt vier Jahre, jetzt ist die niederländische Death-Metal-Legende zurück mit seinem achten Studioalbum "Hadeon". Kann PESTILENCE an die alten Erfolge anknüpfen?



Kurzes Intro, dann legt PESTILENCE mit 'Non Physical Existence' in guter Old-School-Death-Metal-Manier los. Fette Old-School-Riffs, treibende Drums und die PESTILENCE-typischen Vocals dürften jeden Fan der alten Zeiten glücklich machen. Insbesondere die wirklich gute Gitarrenarbeit sticht heraus. Songs wie 'Manifestation', 'Multi Dimensional' und 'Materialization' sind richtig gut und zünden nach nur wenigen Durchläufen ordentlich. Nur bei 'Astral Projection' kommt man kurz ins Stocken: Was sollen diese seltsamen Passagen, in denen die Vocals nach Robotern oder sowas klingen? Sehr seltsam und irgendwie störend. Aber solche Passagen gibt es glücklicherweise nur in diesem einen Song.



PESTILENCE liefert mit "Hadeon" ein durchaus überzeugendes, wenn auch nicht überragendes, Album ab. Obwohl die Niederländer im Old School Death Metal verankert sind, klingt "Hadeon" frisch und modern. PESTILENCE ist definitiv zurück und lässt für die Zukunft einiges erwarten.