Death Metal in Perfektion!

Was für ein brutaler Blast - und das vorwiegend im mittleren Tempo. Bei PESTILENT REIGN wird nicht nur technisch blitzsauber gearbeitet, sondern auch mit mächtig viel Urgewalt geschlachtet. Das Resultat: "Pyres", ein anspruchsvoll arrangiertes Todesblei-Album, das mit zeitgemäßem Sound, musikalisch aber doch mit klarer Old-School-Attitüde glänzt - und überdies richtig fett ballert!



Schon in den ersten Sekunden hat man dieses prickelnde Gefühl, dass binnen kürzester Zeit ein Vulkan brutaler Sounds ausbrechen wird, der die Nackenmuskulatur noch einmal so richtig intensiv ins Trainingslager schicken wird. Und die ersten Eindrücken täuschen keineswegs, denn der Orkan bricht tatsächlich aus, fegt manchmal als rasanter Tornado durch die Lauscher, etabliert dann wieder eine nicht ganz so temporeiche, aber nicht minder aggressive Windhose und verändert währenddessen immer wieder seinen technischen Ansatz, so dass die Windrichtung jederzeit unberechenbar bleibt. Nur eines ist klar, und das dürfen die Musiker diesmal voll und ganz für sich in Anspruch nehmen: Wo PESTILENT REIGN anno 2018 hintritt, wächst für lange Zeit kein Gras mehr!



Für Fans von DYING FETUS ist "Pyres" schließlich genauso eine Offenbarung wie für das Publikum von ASPHYX und der brutaleren Speerspitze der europäischen Todesblei-Szene. Wer sich zu deren Verfechtern zählt und bei Nummern wie dem herausragenden 'The Zealot', dem wuchtigen 'Ouroboros' sowie dem monströsen Rausschmeißer 'Gutter's Filth' nicht steil geht, sollte sich noch mal die Ohren spülen. Straighter, fetter und brachialer kann man Death Metal nämlich auf diesem hohen Level kaum produzieren!