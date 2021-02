Sinistrer Underground aus Down Under.

Im australischen Perth ist PESTIS CULTUS beheimatet, die namentliche Neugeburt des Underground-Geschwaders SNORRI. Die drei Musiker haben der nordischen Mythologie scheinbar abgeschworen, bleiben sich musikalisch aber treu. "Pestis Cultus" ist das erste Album des Trios, welches mit 31 Minuten einen kompakten Eindruck hinterlässt. Der musikalisch-chaotische Bastard mit seinen neun Songs begibt sich in bekanntes Underground-Territorium und setzt bei variablem Tempo eher auf Sound-Sumpf denn auf greifbare Hooks oder Leads. Zwar darf gelegentlich auch die nicht-verzerrte Gitarre ein paar Noten beitragen oder es flirrt im Hintergrund eine Melodie durch, doch darüber hinaus wird hier mehr die Wirkung als die Songidee verfolgt. Vor allem bei 'Black Tongue Hymn' und 'Into The Endless Darkness' gelingt das gut, dem sehr dominanten Schlagwerk sei Dank.

So richtig abgedreht ist "Pestis Cultus" nicht unbedingt, obwohl 'H.H.L.' sich wie ein angeschossenes Reh in einer Nekropole verhält und im Delirium von einer Gruft zur anderen taumelt. Für den Hörspaß sind aber auch die doomigen Ansätze förderlich, wie sie oft eingestreut werden und die gute halbe Stunde nicht zu einem ununterbrochenen Geräusch machen, was natürlich auch seinen Reiz haben kann. Auf "Pestis Cultus" wird viel richtig gemacht, gerade in Bezug auf die Produktion: Nicht zu verhallt, aber auch nicht zu sauber. Für eine glasklare Empfehlung ist mir die Scheibe aber weder radikal genug, noch bietet sie grundsätzlich Songideen an, die sich im Ohr festkrallen. Knallt beim ersten Hören, drängt sich aber nicht nachhaltig auf.