Zarte Seelen

PETE RG ist ein amerikanischer Singer/Songwriter, der mir aufgefallen ist, weil er in Kürze mit CANDLEBOX auf Tour gehen wird. Im September des letzten Jahres hat er mit "Tender Souls" sein mittlerweile viertes Album veröffentlicht.



Und dieses ist wirklich sehr hörenswert geworden. Die leicht angeraute Stimme von Peter Agryopoulos hat genau das richtige Timbre für die gefühlvollen, eher nachdenklichen Songs des Albums. Dazu kommen lebensnahe, emotionale Texte, die für die nötige Tiefe sorgen. Das sanft treibende 'Here And Now', der packende Titelsong oder das wunderschöne 'Magic' ragen dabei aus einem durchgehend guten Album noch ein Stück heraus.



Dabei ist es nicht so, dass PETE RG hier alleine mit seiner Akustikgitarre den Laden schmeißt. Nein, die Rhythmusgruppe hat er von CANDLEBOX rekrutiert. Und Adam Kury und Dave Krusen (hat auch "Ten" von PEARL JAM eingespielt) legen hier einen grundsoliden, sehr zarten Teppich.



Wer in seinem Schrank Alben von Bands wie CHAMBERLAIN oder den COUNTING CROWS stehen hat, wer bei BRUCE SPRINGSTEEN ein Album wie "Nebraska" bevorzugt, der sollte "Tender Souls" auf jeden Fall einmal antesten.