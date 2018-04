Extrrem polarisierend, extrem cool!

Eigentlich sollte man meinen, dass Julian Knoth mit seinem Job bei DIE NERVEN hinreichend ausgelastet ist. Die Band hat sich in den vergangenen Jahren zu einer verlässlichen Quelle deutschsprachiger Noise-Granaten hochgearbeitet und mit regelmäßigen Releases auch keine Gelegenheit verstreichen lassen, das hungrige Publikum bei Laune zu halten. Dennoch sah der Bassist den Zeitpunkt nun gekommen, ein paar andere Ideen zu verarbeiten, die aufgrund ihres Post-Punk-Higtergrunds nicht zwingend zum Stoff von DIE NERVEN passen würden. Und dennoch sind die Grundcharakteristika die gleichen - nicht zuletzt weil mit Max Rieger auch der gleiche Frontmann zur Stelle ist.



Dennoch hat Knoth mit seinem Alter Ego PETER MUFFIN komplett eigenständiges Material zusammengetragen, das mit seinem Indie-Anstrich, seinen Science-Fiction-Soundtrack-artigen Gitarrensounds und den provokanten Texten noch einmal andere musikalische Blickwinkel in den Fokus nimmt. Rieger versteift sich weitestgehend auf angepissten Sprechgesang und lässt den eigensinnigen Arrangements eine Menge Freiraum, steigert sich aber dennoch in provokanten Statements und richtet sich damit sofort an den Konsumenten. 'Hast du mir überhaupt zugehört?' heißt es im abschließenden 'Hier bleibe ich stehen' - eine sinnbildliche Aussage für die steten verbalen Herausforderungen, die der Sänger dem Publikum entgegenschleudert. Doch der Unterhaltungswert seines Vortrags ist immens, während die relaxten Psychedelic-Parts in allen sechs Kompositionen ohnehin immer den richtigen Ton treffen und "Ich und meine 1000 Freunde" zu einem hypnotischen Erlebnis der Sonderklasse machen, aus dem es ab einem gewissen Punkt keinen Ausweg mehr gibt.



PETER MUFFIN polarisiert auf allen Ebene, provoziert und lenkt gegen den Strich, hat aber die musikalischen Argumente, um sich so weit aus dem Fenster lehnen zu dürfen. Diese EP ist sicherlich kein leicht verdaulicher Stoff, aber sie bietet Entertainment auf höchsten intellektuellen Niveau in Kombination mit extrem coolem musikalischem Rahmenprogramm.



Anspieltipps: Nicht einmal ich, Hier bleibe ich stehen