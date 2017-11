Solides zweites Album der All-Star-Truppe

Wer dachte, es bei PHANTOM V (oder doch PHANTOM 5?, so wirklich genau weiß das wohl niemand....) bloß mit einer dieser "All-Star"-Formationen zu tun zu haben, die sich ebenso schnell wieder aus der Szene verabschieden würden, wie sich aufgetaucht sind, hat sich definitiv getäuscht.



Denn nur knapp 12 Monate nach dem selbstbetitelten Debüt legt die illustre Truppe, zu der immer noch (Respekt, weil auch das nicht unbedingt oft der Fall ist!) Claus Lessmann, Michael Voss, Robby Boebel und Axel Kruse zählen, schon das zweite Langeisen vor. Einzig Francis Buchholz ist nicht mehr mit an Bord, weshalb der ohnehin nicht gerade wenig beschäftige Michael Voss auch die Bassspuren eingespielt hat. Der alte Recke scheint generell der Chef dieses Unternehmens zu sein, denn auf seine Kappe gehen die Kompositionen, ein Teil der Gitarren und auch die Produktion.



Durchaus nachvollziehbar also, dass man sich in manchen Tracks einigermaßen an MAD MAX erinnert fühlt, auch wenn durch die Gesangsperformance logischerweise eher alte BONFIRE als Reminiszenz in Erscheinung treten. Eine Zielgruppe wäre damit recht hurtig ausgemacht und eben jene dürfte am Songmaterial von "Play II Win" auch ihre uneingeschränkte Freude haben. Zum einen, weil es der Formation nicht nur gelingen konnte, an den Erstling anzuknüpfen, sondern weil man es geschafft hat, die Hitdichte zu erhöhen.



So wissen sich der satt-rockende Opener 'The Change In You', das als Hommage an die Szene (und wohl durchaus auch an die eigene Vergangenheit) angelegte 'Baptised', der balladesk eingeleitete, in Folge aber dennoch flott rockende Titelsong, aber auch das nicht nur vom Text her nachdenklich gehaltene 'Child Soldiers' sowie der knackig-lässige Vollgas-Rocker 'Shadows Dance' recht rasch im Langzeitgedächtnis festzufressen.



Der ganz große Hit mag zwar nicht auf der Scheibe zu finden sein, überaus solide klingt "Play II Win" aber auf jeden Fall.