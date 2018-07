Alles ändert sich....

Ein ziemlich heftiger Einschnitt steht den Fans von PIANOS BECOME THE TEETH auf dem mittlerweile bereits vierten Album der einstigen Post-Hardcore-Sensation bevor. Die Band ist zuletzt bereits mehrfach in sich gegangen und hat einige überraschend melancholische Noten in ihren Sound aufgenommen, diese Entwicklung inzwischen aber so heftig forciert, dass man der Neuorientierung sogleich ein ganzes Album gewidmet hat - und das dürfte so manchen Fan der ersten Stunde gewaltig irritieren.



Statt punkigem Drive und einigen eruptiven Refrains dominieren auf "Wait For Love" nämlich eher die nachdenklichen Töne, die gelegentlich in ein Post-Rock-artiges, dennoch vielseitiges Klanggewand eingekleidet werden, an sich aber schon hin und wieder die packenden Spannungsbögen vermissen lassen. Anno 2018 ist die Band näher an STING als an RISE AGAINST, und alleine dieser Umstand mutet ein bisschen verstörend an, weil die musikalische Wesensveränderung schon relativ krass ist.



Das aktuelle Werk deshalb zu verteufeln, wäre aber nicht richtig, denn auch wenn sich soundtechnisch eine Menge verändert hat, klingt "Wait For Love" durchweg authentisch und wird gerade in den emotionalen Momenten mit der nötigen Leidenschaft gefüllt. Es ist eben nur alles ein wenig bedächtiger, wird mit mehr Tiefe gefüllt, bringt umgekehrt aber auch nicht mehr so viel Energie auf wie die ersten beiden Alben von PIANOS BECOME THE TEETH. Die Geister werden sich an diesem Release zweifellos scheiden - und auch wenn die Vorstellung absolut solide ist, kann man keinem Gönner der ersten Bandphase übel nehmen, sollte er sich von "Wait For Love" enttäuscht zeigen. Die Veränderungen sind einfach viel zu groß!



Anspieltipps: Manila, Bitter Red