Gutes Live-Dokument einer der besten europäischen Metalbands.

Die Niederländer von PICTURE gehören zu den besten Metal-Bands auf dem europäischen Festland. Natürlich gehen sie manchmal hinter den kommerziell wesentlich erfolgreicheren deutschen Bands unter, und auch manche Dänen sind sicher bekannter und einflussreicher (MERCYFUL FATE, KING DIAMOND und die PRETTY MAIDS) - aber danach kann eigentlich nur PICTURE kommen. Mit "40 Years Heavy Metal Ears - 1978-2018 - Classic Lineup" gibt es jetzt ein Live-Album mit einem absolut überdimensionierten Titel. Der Klassiker "Heavy Metal Ears", das zweite Album der Band, ist übrigens erst 37 Jahre alt. Und laut Metal Archives hat die Band auch erst 39 Jahre auf dem Buckel. Aber okay, sie werden es schon wissen.

Geboten werden 17 Songs, die 2018 in Ridderkerk aufgenommen wurden. Die Titel stammen von folgenden Alben: Vom Debüt stammen drei Nummern, von "Heavy Metal Ears" fünf, weitere sechs kommen von "Diamond Dreamer", eine von "Eternal Dark", zwei vom Comeback-Album "Old Dog New Tricks" (schön, dass nicht nur die frühen Alben berücksichtigt wurden). Der eigentliche Song-Schwerpunkt liegt also auf "Diamond Dreamer". Persönlich finde ich es etwas schade, dass die drei AOR-Alben der Achtziger ebenso komplett ignoriert wurden wie das überragende "Warhorse"-Album von 2012. Ich glaube, keine Band tut sich mit diesen reinen Klassiker-Sets wirklich einen Gefallen. Wer so starkes neues Material schreibt, sollte es auch live abfeiern lassen. Das Artwork schaut ganz nett aus, reißt mich aber nicht vom Hocker. Man sieht das sympathische Line-Up der frühen Achtziger Jahre, erweitert um den recht neuen Gitarrist Appie de Gelder.

Nun geht es natürlich noch um den Sound. Dass das Songmaterial klasse ist, setze ich mal als bekannt voraus. Ihr kennt die Songs und schätzt die Band, sonst würde euch diese Rezension nicht interessieren. 76 Minuten Spielzeit sind schon eine Hausnummer, die Band schenkt uns keine halbgare 40-Minuten-Live-Scheibe ein, sondern ein echtes Paket. Ich finde, dass die Live-Atmosphähre gut eingefangen wird, die Publikumsreaktionen klingen echt. Die Keyboards im Intro nerven mich etwas, aber das macht momentan ja fast jede Band. Die alten Herren präsentieren die Songs mit stattlicher Energie, einem fetten Gitarrensound und einem etwas dumpf abgemischten Schlagzeug - ob das live wirklich so klang? Gerade die Becken klingen enorm dünn. Das geht bei Live-Alben auf jeden Fall besser. Ansonsten gibt es hier aber nichts zu mäkeln, auch die Ansagen sind gut zu hören.

Fans der Band sollten auf jeden Fall zugreifen, denn PICTURE bietet uns ein gutes Live-Album mit ausgewogener Songauswahl an. Ich finde weiter etwas schade, dass die späten Achtziger ebenso wie "Warhorse" komplett ausgespart wurden. Ich schätze es einfach, wenn Bands alle Phasen ihres Schaffens berücksichtigen. Aber ich glaube, dass das vielen Fans nicht besonders weh tun wird.

Anspieltips: Im Zweifelsfall die Klassiker wie "Heavy Metal Ears" oder "Diamond Dreamer".