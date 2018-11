Starkes Album endlich auf Vinyl!

Wir haben "Warhorse" von PICTURE bereits beim Originalerscheinen 2012 abgefeiert. Aus meiner Sicht auch völlig zurecht. Das neunte und immer noch aktuelle Studioalbum landete damals in meiner Jahres-Top-10 und eröffnete mir letztlich auch den Zugang zum klassischen Material der Band. Dieser Re-Release ist ein Doppel-Vinyl, für mich als CD-Sammler also weniger interessant. Für Schallplattenliebhaber ist es aber die Chance, dieses Kleinod in die Sammlung zu stellen. Ich gehe hier noch mal kurz auf die Scheibe ein.



Geboten wird 56 Minuten intensiver Heavy Metal, hier sogar um einen Bonus-Live-Track erweitert. Mich erinnert das Material stark an SAXON, was auch am kraftvollen Gesang von Pete Lovell liegt. Die Band schafft es, den Spirit der Achtziger in die aktuelle Dekade zu transportieren und dabei trotzdem den Härtegrad anzuziehen.

Da es schon eine ausführliche Rezension gibt, gehe ich nur auf einige persönliche Highlights ein. Da wäre zuerst Mal das Artwork zu nennen, das ein dicker Kaufgrund für Vinyl-Fans sein dürfte. Dann gefallen mir die durchaus schrägeren Momente auf dem Album, die nicht sauber, aber sehr authentisch klingen - zum Beispiel die Gitarren- und Gesangsharmonien bei 'Shadow Of The Damned'. Auch mit Gangshouts komme ich gut zurecht, und die melodischeren Momente erinnern mich an PERSIAN RISK oder RAINBOW. Einen Fehler möchte ich aus der Rezension von 2012 dann doch korrigieren: Den starken Opener 'Battle Plan' als Schwachpunkt zu bewerten muss ja fast ein Tippfehler gewesen sein...

Insgesamt gehört "Warhorse" für mich in die Top 50 der traditionellen Metal-Alben dieser Dekade. Genre-Fans müssen zugreifen, sofern sie auf Vinyl stehen.

Ach ja: Es gibt einen Bonustrack mit 'Chosing Your Sign' - eine Liveverison des Tracks vom Vorgängeralbum "Old Dogs New Tricks", die mich weder als Song noch von der Soundqualität her wirklich überzeugen kann. Da es sich um einen reinen Bonus handelt, schaue ich bei der Bewertung großzügig darüber hinweg.

Anspieltipps: Rejected, The King Is Losing His Crown, My Kinda Woman.