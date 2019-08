Gelungenes Comeback im Original-Line-Up

Die Niederländer von PICTURE sind eine der dienstältesten Metalbands ihres Landes und seit nun über zwei Jahren wieder in ihrem originalen Line-Up mit einem zusätzlichen Gitarristen unterwegs. Die Liveauftritte, die sie in dieser Zeit spielten, waren mehr als überzeugend, man könnte schon fast von rauschhaft sprechen - wenigstens beim Headbangers Open Air vor zwei Jahren war das der Fall.



Nach einem Livealbum im letzten Jahr erscheint nun das erste neue Album dieser Version von PICTURE und "Wings" kann den guten Eindruck aufrechterhalten, kommt jedoch nicht an die Stärke der Konzerte heran. Amüsanterweise setzt sich hier der Vergleich fort, mit dem sich PICTURE für Unwissende am besten erklären lässt, nämlich als niederländische Version von SAXON.



"Wings" bietet dementsprechend durchweg guten Heavy Metal mit ein paar Hard-Rock-Elementen, der klar an die NWOBHM und eben besonders SAXON erinnert, zwischen schnellem Material wie dem Opener 'Line Of Life' oder dem programmatischen 'Still Standing' einerseits und eher langsamem wie dem Titelsong wird das ganze Spektrum abgedeckt. Die Riffs sind kompetent, die Refrains funktionieren recht schnell und man fühlt sich durchgängig gut unterhalten. Allein, wenn man erlebt hat, mit welcher Spielfreude und Energie die Band zuletzt über die Bühne fegte, wird man das Gefühl nicht los, dass hier noch mehr drin gewesen wäre.



Um nicht falsch verstanden zu werden, "Wings" ist ein wirklich gutes Album, das ein paar sehr gute Songs und keine Ausfälle enthält und jeder Fan der Band oder generell der frühen NWOBHM wird hier glücklich werden, ich persönlich hatte mir nur noch etwas mehr erhofft. Davon abgesehen ist es jedoch beeindruckend, mit welcher Konstanz PICTURE hier an das letzte Album "Warhorse" anknüpft, das noch in einem ganz anderen Line-Up eingespielt wurde. Hier ist nach wie vor eine Band am Werk, der man bei jedem Lied anhört, wie sie arbeitet, Energie und Herzblut ersetzen Finesse und das allein nötigt mir jede Menge Respekt ab. Somit kann ich nur empfehlen, "Wings" zu kaufen und hoffe, dass sich PICTURE schnellstmöglich wieder auf einer Bühne in meiner Nähe wiederfinden und dort die neuen Songs mit ähnlich viel Druck rausgehauen werden, wie die Klassiker zuletzt. Das Potential haben die Stücke in jedem Fall und ich freue mich jetzt schon drauf.