Naturmystik oder introvertierter Black Metal?

Naturbelassene Düstersounds? Anspruchsvoller introvertierter Black Metal? Oder einfach nur experimentelle Noten mit leichten Shoegaze-Avancen? So ganz lässt sich PICTURE ANN auch diesmal nicht in die Karten schauen, hat mit "Mountains, Myth And Murder" allerdings ein Konzeptwerk erstellt, das trotz seiner verhaltenen Akkustik die nötigen Spannungsbögen mitbringt und schließlich auf ein beeindruckendes Finale zusteuert, das man nach den doch recht introvertierten, zumeist rein instrumentalen Noten der ersten Albumhälfte gar nicht mehr für möglich gehalten hätte.



Bis die neue Scheibe aber entsprechend anrollt, bedarf es allerdings dennoch einer grenzwertig langen Zeit, da die melodischen Instrumentals irgendwann keine weiteren Akzente setzen können und die Platte spätestenms zur Halbzeit den Eindruck vermittelt, gleichgültig vor sich hin zu treiben - dies aber wohlgemerkt mit ganz ordentlichen, fast schon Pagan/Folk-affinen Melodien. Der eigentliche Höhepunkt folgt nämlich erst zum Schluss, nämlich zu jenem Zeitpunkt, als aus der experimentellen Geschichte blitzartig ein Dark-Metal-Album entwächst, das mit 'The Abberline Diary That Never Was' und dem hervorragenden 'Gasmask Ballet' zwei Hymnen vorstellt, die AMORPHIS und Co. sicherlich auch gerne im Katalog gehabt hätten. Zumindest Anfang der 90er wäre man mit solchen Songs in den Pionierstatus übergegangen und hätte in den finnischen Wäldern eine inspirative Quelle für mehr solchen Stoff gefunden.



Leider jedoch ist die Scheibe nicht in allen Augenblicken so stark wie im Schlussdrittel, und auch wenn man einen stringenten Spannungsaufbau erkennen kann, gibt es zu viele Längen, als dass man "Mountains, Myth And Murder" bedingungslos weiterempfehlen könnte. Dennoch: Das Album hat seine Momente, und wer sich mal die Mühe machen möchte, die Band bei Bandcamp zu suchen, wird zustimmen, dass schon einiges an Potenzial in PICTURE ANN steckt. Es wäre nur wünschenswert, würde die Truppe das alles auch mal auf Albumdistanz verwerten können. Die neue Scheibe ist nämlich noch längst nicht das Optimum!



Anspieltipps: The Abberline Diary That Never Was, Gasmask Ballet