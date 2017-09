Richtig geiler Ami-Death!

Milwaukee war schon immer ein richtig gutes Pflaster für brutalen Death Metal. Kein Wunder also, dass PIG'S BLOOD nach einem relativ erfolgreichen Demo direkt einen Plattenvertrag ergattern konnte und den geplanten Triumphzug zu einem recht frühen Karrierezeitpunkt starten kann. Ob ein ebensolcher die weitere Laufbahn des zielstrebigen Quartetts charakterisieren wird, muss zwar erst die Zukunft zeigen, geht man aber lediglich von den zehn Nummern aus, die auf dem selbst betitelten Erstling das Licht der Welt erblicken, kann man davon ausgehen, dass PIG'S BLOOD ein paar Spuren in der internationalen Todesblei-Szene hinterlassen wird - und sicherlich nicht die kleinsten.



Die zehn Stücke des gleichnamigen Debüts sind ein relativ abwechslungsreicher Blast samt zahlreicher Tempoverschiebungen und technischer Spielereien. Die Band agiert handwerklich auf einem sehr hohen Niveau, verkompliziert das Songwriting aber nicht mit ausufernden Kabinettstückchen, sondern behält den Groove und letztendlich auch das jeweilige Motiv eines Stückes immer gezielt im Auge. 'First Step In Making Things Right' und 'Deniers Of The Root' packen zwar auch mal kurzzeitig den massiven Bleifuß-Knüppel aus, doch genauso gut dürfen es in 'Taste The Fucking Poison' und 'There Will Be No Law' wunderbar plättende Walzen sein, auf denen PIG'S BLOOD die Szenerie verwüstet.



Verwüstung ist aber generell ein wichtiges Stichwort bei der Umschreibung des Sounds, mit dem die Jungs arbeiten. "Pig's Blood" ist roh und finster, manchmal auch ein bisschen chaotisch, am Ende aber vor allem überzeugend. Bei Godz Of War regt sich gerade eine Menge, und nicht zuletzt wegen Bands und Releases wie "Pig's Blood" lohnt es, sich mal etwas besser mit dem Programm des Labels auseinanderzusetzen. Zumindest im Jahr 2017 hat die Plattenfirma ausschließlich brillanten Stoff im Angebot, den man als Gönner extremerer Klänge definitiv mal checken sollte. Einen Anfang kann man mit diesen zehn Songs ja problemlos machen...



Anspieltipps: The Age Of Endless War, There Will Be No Law, Taste The Fucking Poison