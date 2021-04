Make it...

… or Break It – so und nicht anders lautet die Regel von den oft so wegweisenden, dritten Alben einer Bandkarriere. Und lange mussten wir auf "Hope" warten, doch nun ist PIKES EDGE zurück. Nach dem ganz ordentlichen Debüt "Nameless" haben die Metaller um Frontmann Pike aufs Gas gedrückt und 2016 mit "All Of Our Beauty" einen ziemlich starken Nachfolger eingetütet. Und haben mir speziell vor fünf Jahren die Symbiose aus Groove-Thrash, Heavy Metal und Heavy Rock in Kombination mit einem tollen Artwork und einem mehr als gelungenen Songwriting-Prozess gefallen, ist die Erleichterung anno 2021 doch hoch: PIKES EDGE hat sich kein Stück verändert.



Aus der bayrischen Landeshauptstadt kommt eben nicht nur der beste Fußball Europas sondern auch richtig knackiger Metal mit Ecken und Kanten, an denen man sich herrlich festhalten kann. Nach furiosem Start bockt der offensive und verspielte Titeltrack gleich gut drauf los. Zu Beginn blitzt bereits die kräftige Produktion und die Jetzt-erst-recht-Mentalität des Quintetts auf. Trotz der Härte und Vehemenz – und dafür ist 'Hope' auch ein tolles Beispiel – wird der melodische Aspekt niemals außer Acht gelassen. Dadurch gehen auch Songs wie die nicht minder vehemente 'The Sound & The Fury'-Abrissbirne, das fast schon verträumte 'The Day After' sowie 'Near You' enorm schnell ins Ohr und bleiben dort haften.



Dazu kommt Pikes hauchzart an Hardcore erinnernde Vocals, die jedoch immens gut zu den deftigen Gitarrenwänden und den durch und durch hymnischen Refrains passen sowie ein Artwork, das in der heutigen Zeit wohl mehr sagt als tausend Worte. Im weiteren "Hope"-Verlauf kann ich noch das etwas wehmütige 'Broken Inside' und das 'Lastletter'-Dynamit empfehlen, die stellvertretend für den PIKES EDGE-Sound anno 2021 stehen. Richtig, "Hope" ist ein richtiger Brecher, ein zum Teil verärgerter Bösewicht mit jedoch diesem bittersüßen Hauch von Melancholie und einer deftigen Melodie-Note geworden, der die heimischen Wohnzimmerwände zum Wackeln bringt. Überzeugt auf ganzer Linie!