Feiner schnörkelloser Rock, der sofort ins Ohr und die Beine geht.

PILEDRIVER kannte ich bisher nur als Status-Quo-Coverband. Dass die Herren auch eigene Musik schreiben, wusste ich zwar, hatte es aber bisher noch nicht geschafft, reinzuhören. Umso mehr überrascht und beeindruckt mich ihre neue CD "Rockwall". Es ist schön, dass es PILEDRIVER geschafft hat, sich vom Coverbandimage zu lösen und zu zeigen, was an musikalischer "Eigenmarke" in ihnen steckt.



Und da gibt es wahrhaftig einiges zu entdecken. Das fängt schon mit dem schicken Digipack und dem besonderen Coverartwork von Thomas Ewerhard an, der u.a. für Avantasia, Edguy, Hammerfall oder Amon Amarth gearbeitet hat (um nur ganz wenige zu nennen): Eine endlose Mauer, zugebaut mit Lautsprecherboxen auf der Coverrückseite, auf der Frontseite Trump, Kim Jong-un, Putin und Erdogan, umgeben von coolen Graffitti-Sprüchen. Den besten Spruch hat "DJ Dumb" auf Lager: "Buy This CD And Mexico Will Pay For It". Da klingt schon ein wenig die politische Überzeugung der Band an, was sich natürlich auch in den Texten niederschlägt und besonders bei der wunderbaren Ballade 'For Freedom And Friends' sowie dem Song 'Farewell' zum Ausdruck kommt.



Zu dem gelungenen Artwork gesellt sich gelungene Musik: Schnörkellose Rockmusik, handwerklich einwandfrei (was jetzt nicht verwundert, die Herren beherrschen ihre Instrumente ja schließlich aus dem Effeff), glasklarer Sound und eine absolut fette Produktion. Allein den Gitarrensound finde ich schon umwerfend und da stört es auch nicht, dass es diverse Gittarrensoli gibt, ganz im Gegenteil! Wenn man noch dazu bedenkt, dass Drummer Hans und Bassmann Marc aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen nicht an den Aufnahmen teilnehmen konnten, sondern von Peter (Gitarre, für die Aufnahme auch Bass) und Stefan Kaufmann (ex ACCEPT Drummer und U.D.O Gitarrist), der sämtliche Drum-Tracks arrangiert und eingespielt hat, "ersetzt" wurden, dann darf man einmal mehr den Hut ziehen. Stefan Kaufmann hat das Album auch produziert und gemastert.



Natürlich lässt sich die Affinität zu STATUS QUO nicht gänzlich verleugnen, ganz besonders 'Stomp' und 'One For The Rock' erinnern mich stark daran, ohne jedoch ein musikalischer Abklatsch zu sein. Aber auch nach dem x-ten Umlauf kann ich nicht sagen, welcher Titel mir nun am besten gefällt, ich habe keinen einzigen "weggeskippt". Wobei es für mich als altem Balladenfan vielleicht doch 'For Freedom And Friends' sein könnte – zumindest als Schlusspunkt eines energiegeladenen Rockkonzertes. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass PILEDRIVER mit den Songs dieser Platte das Publikum live richtig aufmischen wird.



Ach ja, einen kleinen Tribut an STATUS QUO gibt es doch: 'Rockers Rollin', bevor die Platte mit dem schmissigen 'Little Latin Lover' endet. Da verfällt man sofort in Rock 'n' Roll-Stimmung, möchte sich in die passenden Klamotten schmeißen - bei den Damen vorzugsweise Petticoat-Rock - und abtanzen. Das kann man übrigens bald tun, denn es geht ab 27.10.18 auf "Rockwall-Tour". Und Abtanzen geht natürlich auch ohne Petticoat. Versprochen.